Il Natale di Cecilia Rodriguez: l’albero con tante luci e palle di vetro Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono trasferiti quest’anno nella loro nuova casa a Milano e per il loro primo Natale le decorazioni sono all’insegna della tradizione.

A cura di Clara Salzano

L’albero di Natale di cecilia Rodriguez

Il 2022 è stato per Cecilia Rodriguez un anno ricco di novità non solo dal punto di vista lavorativo ma anche sentimentale. La sorella di Belén ha ricevuto infatti di recente una romantica proposta di matrimonio dal fidanzato Ignazio Moser con cui convolerà presto a nozze. Intanto la coppia si gode il Natale tra gite in montagna e weekend d'amore. Nel 2022 Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno fatto ingresso anche nella loro nuova casa milanese e per il loro primo Natale le decorazioni sono all'insegna della tradizione.

Le decorazioni natalizie di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono trasferiti quest'anno nella loro nuova casa a Milano e per il loro primo Natale hanno scelto un grande abete posizionato nel salotto decorato con tante luci e palle di vetro trasparenti. È proprio una delle tendenze del Natale 2022 quello di addobbare l'albero con sole luci, a ricordare una magica foresta di notte.

Dettagli delle decorazioni natalizie di Cecilia Rodriguez

Non c'è solo l'albero di Natale in casa di Cecilia Rodriguez ma la zona living è stata decorata con rami addobbati con calze della befana e piccole statuine a forma di orso in divisa tipici del Natale anglosassone. Le luci dell'albero inoltre continuano lungo anche i mobili della stanza in modo da rendere l'atmosfera natalizia ancora più suggestiva in casa.

Il soldatino dello Schiaccinoci

È un Natale tradizionale quello a casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dove, oltre l'alto abete, spicca la decorazione dell'iconico soldatino dello Schiaccianoci, che è tra gli addobbi natalizi più richiesti per donare la perfetta magia delle feste in casa.