Halloween, dove trascorrere una notte in una vera casa delle streghe Un classico di Halloween è il ritorno delle sorelle Sanderson nel bosco di Salem dove si trova il loro terrificante cottage.

La casa di Hocus Pocus su Airbnb

"Tremate, tremate. Le streghe son tornate": è un classico di Halloween il ritorno delle sorelle Sanderson nel bosco di Salem. È il racconto oggetto del film Hocus Pocus, interpretato da Bee Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Nel film le famose streghe del XVII secolo vengono resuscitate dopo 29 anni dall'accensione della candela dalla fiamma nera nel loro famoso e terrificante cottage. Ora i viaggiatori di Airbnb possono trascorrere una notte nella casa delle streghe di Salem.

L’iconico cottage delle sorelle Sanderson è immerso nei remoti boschi di Salem, nel Massachusetts. All'interno della casa delle famose streghe di Salem sembra che il tempo si sia fermato a 300 anni fa e gli ospiti possono cimentarsi con gli incantesimi dell'antico libro usato dalle tre streghe per i loro malefici.

Salem è famosa per essere uno dei luoghi più oscuri e terrificanti al mondo, dove furono uccise numerose streghe. Ecco perché i film di Hocus Pocus hanno ambientato proprio nella piccola cittadina del Massachusetts le vicende delle temibili sorelle Sanderson. Salem è dunque il luogo perfetto per chi ha un debole per il misticismo.

Il cottage delle sorelle Sanderson si sviluppa su tre livelli, è realizzato in legno e immerso nel bosco di Salem. La stanza principale della casa è rappresentata da un grande open space a doppia altezza che funge da salotto, zona pranzo e laboratorio per gli esperimenti malefici. Al piano superiore si trovano le terrificanti camere da letto e infine nella soffitta forse non è consigliabile andare.

All'esterno una grande ruota di lego funge da mulino ad acqua che fornisce energia alla casa. Oggi il cottage è un museo che si può visitare. Airbnb ha reso possibile alloggiare nel rifugio nella notte del 20 ottobre ad alcuni fortunati che hanno avuto la possibilità di vivere un'esperienza da brividi.