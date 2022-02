Dove vive Tess Masazza: la casa con arredi vintage e dipinti di famiglia alle pareti Tess Masazza è una delle concorrenti della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori, in streaming su Prime Video dal 24 febbraio 2022. Nell’attesa di vedere se vincerà il comedy show, scopriamo dove vive e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Tess Masazza è nel cast di LOL 2 – Chi Ride è fuori

Tess Masazza è una delle concorrenti della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori, in streaming su Prime Video dal 24 febbraio 2022. L'attrice e influencer italo-americana è diventata famosa per i suoi divertenti clip su Facebook e Youtube in cui racconta con comicità e autoironia i problemi delle donne, le loro paranoie e le fragilità. Questi esilaranti aneddoti sul mondo femminile vengono raccolti nel suo blog "Melodramachic – Insopportabilmente Donna" che realizza da anni spesso nella sua casa milanese. Nell'attesa di vedere se Tess Masazza vincerà LOL 2 sul set del programma contro comici come Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti e Mago Forest, scopriamo dove vive e com'è fatta la sua casa.

Tess Masazza in casa

Dove si trova la casa di Tess Masazza

Tess Masazza è nata nel 1987 a Los Angeles. Cresciuta tra l’America, la Tunisia e la Francia, si trasferisce in Italia, poco più che ventenne, per studiare moda. Oggi è una giornalista di moda, autrice e attrice famosa per i suoi video comici sulle donne tanto da essere stata inserita nel cast del comedy show LOL 2 – Chi ride è fuori.

Tess Masazza nel salotto di casa in uno dei suoi divertenti clip

L'attrice italo-americana ha scelto Milano per i suoi studi dov ancora vive oggi. Tess Masazza abita da sola in una casa nel centro del capoluogo meneghino, da tempo sua città d'adozione dove ha tessuto numerosi importanti relazioni di amicizia come quelle con Paola Turani e Giulia Valentina.

Tess Masazza al tavolo della sua casa in una clip esilarante

Com'è fatta la casa milanese di Tess Masazza

Sono numerosi i post condivisi sui social e i video che Tess Masazza realizza proprio nella sua casa milanese. L'abitazione dell'attrice e influencer italo-americana è un appartamento tipico meneghino con pavimenti in parquet e graniglia di marmo, soffitti alti e pochi arredi.

Il salotto di Tess Masazza

La casa di Tess Masazza è caratterizzata da uno stile retrò con pochi pezzi vintage, un comodo divano e numerosi quadri vivaci alle pareti che rivelano il gusto deciso e la personalità creativa della famosa comica di LOL 2.

Tess Masazza nella sala da pranzo della casa

Il quadro di Tess Massazza con la sorella

C'è un dipinto con l'immagine di due donne, simili, che caratterizza numerosi sketch di Tess Masazza condivisi sui social. Si tratta di un'opera molto cara all'attrice italo-americana che ha il titolo di "Sorellanza su tela".

Tess Masazza con il dipinto "sorellanza su tela" sullo sfondo nel suo salotto di casa

È Tess Masazza stessa a descrivere il dipinto con le due donne presenti nel suo salotto: "Nel quadro, realizzato da mia zia, siamo io e mia sorella. Non la vedo da quasi un anno per colpa del covid e mi manca. Mi porto dietro questo quadro da tanti anni, case dopo case, perché mi ricorda la mia famiglia e guardarlo mi rasserena molto".