Dove vive Massimo Ranieri: la casa piena di vinili e opere d'arte alle pareti Massimo Ranieri è in gara al Festival di Sanremo 2025. Di origine partenopea, da anni si è stabilito a Roma, in una casa che racconta molto delle sue passioni.

A cura di Giusy Dente

Massimo Ranieri

Il Festival di Sanremo 2025 segna l'ottava partecipazione alla gara canora di Massimo Ranieri, cantante amatissimo che vanta una carriera di grande successo lunga oltre 50 anni. A febbraio lascerà la sua casa di Roma per raggiungere la città ligure che da sempre ospita la kermesse. Il cantante, infatti, benché abbia origini partenopee vive nella Capitale da molto tempo, in un'abitazione che racconta molto delle sue passioni.

Come è fatta la casa di Massimo Ranieri

Nato a Napoli, città con cui ha mantenuto sempre un legame speciale, Massimo Ranieri ha però scelto di vivere a Roma. La Capitale lo ha adottato, è qui che si è da tempo stabilito, in una casa che nell'arredamento nasconde dettagli importanti che parlano del cantante, lo descrivono e ne raccontano le passioni più grandi.

Il 73enne è abbastanza presente sui social: Instagram è una piattaforma che gli consente di rimanere in contatto col suo pubblico, coi fan, coi follower, con quella community che lo ama e lo supporta da tempo, seguendolo sia nelle avventure canore che in quelle televisive, cinematografiche e teatrali. Massimo Ranieri, infatti, è un professionista del mondo dello spettacolo, un artista a 360 gradi capace di cimentarsi con tutto.

Proprio i social sono un modo per tenerli aggiornati sui suoi progetti e farsi conoscere un po' di più. Alcuni brevi video girati presso la sua abitazione, infatti, fanno emergere qualche dettaglio sulla casa in cui vive. L'abitazione evidenzia la sua passione per la musica, innanzitutto, con la presenza di una nutrita collezione di vinili e CD. Ma sembra sia anche un intenditore d'arte.

In soggiorno, infatti, si possono intravedere diverse opere d'arte, scelte con cura e inserite in un ambiente dai toni neutri, elegante e raffinato, con divano beige e mobili antichi, che impreziosiscono l'ambiente. Spicca, in particolare, un riferimento a Napoli: la maschera-scultura raffigurante Pulcinella, icona partenopea particolarmente cara a Ranieri, che l'ha rappresentato a teatro.