Dove vive Maccio Capatonda: la casa su più livelli con terrazza panoramica Maccio Capatonda è uno dei concorrenti di LOL 2 – Chi Ride è fuori e senza fare rivelazioni sul vincitore del comedy show, scopriamo dove abita e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Maccio Capatonda è uno dei concorrenti di LOL2 – Chi ride è fuori

Maccio Capatonda, pseudonimo di Marcello Macchia, è uno di comici più conosciuti e amati d'Italia. Diventato famoso con la partecipazione a programmi come Mai Dire Gol e Mai Dire Lunedì della Gialappa's Band, Maccio Capatonda continua a far ridere il pubblico italiano e non solo. Il comico originario di Vasto, in provincia di Chieti, è uno dei concorrenti di LOL 2 – Chi Ride è fuori, il comedy show di Amazon Prime Video in cui vince il comico che riesce a non ridere. Senza fare rivelazioni sul vincitore dell'esilarante programma, scopriamo dove abita Maccio Capatonda e com'è fatta la sua casa.

Maccio Capatonda nella cucina della sua casa

Dove abita Maccio Capatonda

Maccio Capatonda è sicuramente uno dei comici contemporanei più originali e talentuosi. Attore, scrittore, regista e youtuber, il comico italiano utilizza spesso il web come suo strumento di comunicazione prescelto ed è proprio attraverso i social che è stato possibile scoprire alcuni dettagli della vita di Maccio Capatonda.

Maccio Capatonda sul terrazzo della sua casa

È lo stesso comico ad aver aperto le porte della sua casa durante la pandemia attraverso il format TG Casa 40ena sul suo canale di Youtube e Instagram.

Attraverso i video condivisi da Maccio Capatonda durante la propria quarantena è stato possibile entrare virtualmente nella casa del grande comico. Non si hanno notizie su dove sia posizionata l'abitazione del noto attore ma dalle immagini condivise è possibile notare che la casa sorge in na zona più elevata rispetto al centro urbano e gode di un magnifico panorama.

La casa di Maccio Capatonda gode di una grande terrazza panoramica

Com'è fatta la casa di Maccio Capatonda

Sono numerosi i video che Maccio Capatonda realizza dalla sua abitazione. La casa è protagonista anche di un suo format di successo da cui è stato possibile scoprire una serie di dettagli su dove vive il comico italiano.

La casa su più livelli di Maccio Capatonda

La casa di Maccio Capatonda si sviluppa su più livelli ed è caratterizzata al primo piano da un grande ambiente con cucina living e salotto con una scala centrale che conduce al livello superiore dove è collocata la zona notte con tetto a spiovente.

Maccio Capatonda durante la quarantena in casa ha attrezzato la terrazza con un piccolo campo da golf

La caratteristica principale della casa di Maccio Capatonda è la grande terrazza panoramica dove si aggirano indisturbati i suoi gatti e dove, durante la sua quarantena, il comico ha allestito anche un piccolo campo da golf con cui rendere le giornate più piacevoli.