Soho House inaugura a Roma l’iconico ristorante Cecconi’s: una terrazza panoramica a 360° sulla città Soho House Roma, il più famoso club inglese per creativi, ha inaugurato la sua terrazza panoramica a 360° sulla città dove ha aperto il ristorante di fama mondiale Cecconi’s.

A cura di Clara Salzano

L’inaugurazione del nuovo ristorante Cecconi’s sulla Terrazza di Soho House Roma

Quando ha aperto a Roma la prima Soho House italiana ad ottobre 2021 è stato chiaro che il mondo della creatività internazionale aveva scelto la Capitale come suo terreno di gioco. A distanza di mesi, il club di culto di origini inglesi ha inaugurato la sua terrazza panoramica a 360° sulla città dove ha aperto il ristorante di fama mondiale Cecconi’s.

La piscina sulla terrazza della Soho House Roma

Soho House è il club più esclusivo per i creativi del mondo e a Roma sorge in un edificio di dieci piani in Via Cesare De Lollis, nel cuore di San Lorenzo, non lontano dall'Università Sapienza. Al decimo piano dell'edificio si trova la terrazza con piscina, bar e La Cecconi's Terrazza, celebre ristorante italiano della Soho House divenuto un'icona della ristorazione mondiale. Dopo Londra, Hollywood e New York, il noto ristorante arriva a Roma in un ambiente raffinato, con vista mozzafiato sulla città, dove provare le proposte uniche del Cecconi's immersi in un giardino di limoni e olivi da colazione a cena sette giorni su sette.

La Cecconi’s Terrazza nel giardino di ulivi e limoni al decimo piano della Soho House Roma

Era il 1978 quando Enzo Cecconi, il più giovane direttore del famoso Cipriani di Venezia, ebbe l'idea di aprire il Cecconi’s a Londra nel 1978. La caratteristica unica dell'iconico ristorante era la performance teatrale che accompagna il cibo di qualità, preparato davanti ai suoi ospiti. Nel 2004, già diventato una leggenda della ristorazione, divenne parte del Gruppo Soho House aprendo a West Hollywood, Istanbul, Berlino, Barcellona, New York, Mumbai e adesso Roma.

La vista a 360° su Roma dalla Cecconi’s Terrazza

Sulla terrazza della Soho House i membri dell'esclusivo club possono godere del famoso ristorante Cecconi’s ma anche rilassarsi a bordo di una piscina scenografica e panoramica di 15 metri, prendere il sole sui lettini della zona solarium, bere al bancone del bar color terracotta senza dimenticare mai lo scopo ultimo del club: "condividere idee e creare connessioni negli spazi fisici e digitali", inoltre “Il cibo italiano è amato in tutto il mondo e da circa vent’anni i nostri membri possono godere dell’autentica cucina veneziana del Cecconi’s e della sua calorosa ospitalità" dice Nick Jones, fondatore e CEO della Soho House, "Portare questo tanto amato ristorante in Italia per i nostri members romani rappresenta per me un momento speciale e spero di renderli orgogliosi”.