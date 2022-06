Viaggio nella Città Eterna dalla terrazza più bella di Roma Il più bel panorama su Roma è dalla terrazza del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel che spazia dalle aree archeologiche alle architetture contemporanee toccando i monumenti più iconici della della Città Eterna.

A cura di Clara Salzano

Il panorama dalla terrazza del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel

Roma accoglie ogni anno più di 45 milioni di turisti da ogni parte del mondo in vari hotel che costellano la città. Ci sono hotel di ogni tipo nella Città Eterna e poi c'è il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, che è molto più di un semplice albergo. Situato in posizione privilegiata su Roma e con una storia unica alle spalle, l'unico hotel del brand Waldorf Astoria in Italia è un resort immerso nel verde da cui godere del più bel panorama sulla Città Eterna.

La hall d’ingresso del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel ingresso

Non solo hotel di lusso a cinque stelle dunque, il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel è anche una galleria d'arte eccezionale, una spa pluripremiata, un centro sportivo, una realtà culinaria di primo ordine e il più spazioso e moderno Centro Congressi di un albergo 5 stelle in Europa. Accedere al il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel è come fare un viaggio nella Città Eterna con gli occhi sempre puntati sulla bellezza. Dalla terrazza panoramica alle oltre 10.000 opere d'arte che decorano l'hotel, un soggiorno nell'hotel Waldorf Astoria in Italia è un'esperienza unica.

La scala monumentale del Rome Cavalieri

La più bella terrazza panoramica di Roma

Il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel sorge in una posizione elevata a poca distanza da Vaticano. L'albergo, immerso in un parco verde di oltre 6 ettari, è un resort di lusso e benessere in una delle zone panoramiche più mozzafiato a Roma.

Il panorama su Monte Mario a Roma

Dalla terrazza dell'albergo lo sguardo spazia dalle aree archeologiche di Roma antica alle architetture contemporanee comprendendo alcuni dei monumenti più iconici della Città Eterna, dalla Basilica di San Pietro all'Altare della Patria. Fiore all'occhiello della struttura è inoltre il ristorante La Pergola del celebre chef Heinz Beck, 3 stelle Michelin, che si trova proprio sulla terrazza dell'hotel. La vista dal Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel è come un abbraccio alla città intera.

Un panorama mozzafiato che sembra abbracciare la città

L'origine del nome

La Via Francigena, che da Canterbury porta a Roma, passa per l’hotel Rome Cavalieri. È dalla posizione in un luogo di tale rilevanza storica che l'albergo trae il suo nome. La storica via era infatti percorsa in passato da migliaia di pellegrini in viaggio verso Roma. Molti dei viaggiatori, spesso a cavallo, prima di arrivar a San Pietro si riposavano sulla collina di Monte Mario, dove sorge oggi la lussuosa struttura, lungo la storica via che per questo veniva spesso detta “dei cavalieri”.

Il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel comprende 370 camere di cui 25 suite

Un hotel come living art gallery

Molto più di un semplice albergo, il Rome Cavalieri è famoso e unico al mondo per accogliere una grande collezione d’arte che decora gli interni della struttura e la rende molto più vicina ad un grande museo di quel che si possa pensare. Dal famoso trittico di Giambattista Tiepolo alle sculture di Thorvaldsen, dagli arazzi delle botteghe Gobelin Beauvais alle opere di Andy Warhol, sono oltre 10.000 le opere d'arte esposte nell'hotel che ne fanno una vera e propria galleria d'arte a disposizione degli ospiti.