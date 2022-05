Mark Zuckerberg in visita a Torino: quanto costa il pranzo nel ristorante stellato Mark Zuckerberg è stato avvistato a Torino e, tra una visita al Museo Egizio e un giro in città, ha pranzato in uno dei suoi ristoranti più iconici. Scopriamo quanto costa il ristorante stellato.

A cura di Clara Salzano

Mark Zuckerberg a Torino nel Ristorante Del Cambio accanto allo chef Matteo Baronetto

Mark Zuckerberg è a Torino e, tra una visita al Museo Egizio e un giro in città, il fondatore di Facebook e di Meta ha pranzato in uno dei ristoranti più conosciuti e apprezzati del capoluogo meneghino. È proprio lo chef del Ristorante Del Cambio, Matteo Baronetto, a postare una foto che lo ritrae a pranzo con Mark Zuckerberg. Scopriamo quanto costa mangiare nel noto ristorante stellato di Torino.

Il Ristorante Del Cambio a Torino

La storia del Ristorante Del Cambio di Torino

Situato nella storica Piazza Carignano di Torino, il Ristorante Del Cambio non è solo un ristorante iconico della città ma un luogo di culto torinese. Sin dalla sua fondazione nel 1757, il ristorante è diventato il cuore della cultura torinese, frequentato da alcune delle personalità più importanti della politica, della musica, dell'arte e della scienza italiane. Nei suoi storici saloni hanno mangiato nomi come Cavour, Casanova, D’Annunzio, Nietzsche, Verdi, Balzac, Audrey Hepburn, gli Agnelli e adesso anche Mark Zuckerberg, uno dei fondatori di Facebook e CEO di Meta.

Lo storico Ristorante Del Cambio a Torino

Il nome dell'iconico Ristorante Del Cambio deriva da "cambio" inteso in una duplice valenza: il cambio dei cavalli che venivano usati dai viaggiatori da e per Parigi che in questo ristorante si fermavano per rifocillarsi; il cambio è anche quello della moneta che veniva usata dagli uomini d'affari che frequentavano la piazza antistante al ristorante.

I saloni del Ristornate Del Cambio

Il Ristorante dove ha pranzato Mark Zuckerberg è conosciuto non solo per la sua importante storia e la cucina stellata ma anche per gli ambienti eleganti e raffinati in cui si può mangiare e per le antiche cantine della struttura. I saloni voltati accolgono gli ospiti in ambienti fuori dal tempo. Le cantine del Ristorante Del Cambio sono ancora più antiche del locale stesso e risalgono al XVII secolo e ancora oggi offrono una qualità e varietà di etichette, oltre 20.000, da veri intenditori.

Le cantine del Ristorante Del Cambio

Quanto è costato il pranzo di Mark Zuckerberg a Torino

La cucina del Ristorante Del Cambio è affidata allo chef Matteo Baronetto, classe 77, che qui ha acquisito la stella Michelin. La sua è una cucina colta che attinge dalle migliori materie prime di stagione della tradizione per innovare. Il Ristorante Del Cambio offre diverse tipologie di menù, à la carte e di degustazione. È probabile che Mark Zuckerberg abbia scelto di assaggiare diversi piatti della cucina di Baronetto. Il menù degustazione "Tavolo dello chef" è il più completo e varia dalle 8 alle 12 portate con vini in abbinamento (da scegliere tra le oltre 20.000 etichette in cantina). Il costo per questo menù è di 400 euro.