Dove vive Blake Lively con Ryan Reynolds: la casa con 7 camere da letto e 6 bagni immersa nel verde

Blake Lively e Ryan Reynold sono stati tra gli ospiti più seguiti dei Met Gala 2022 e sono una delle coppie più belle e amate di Hollywood. Scopriamo dove vivono e com'è fatta la loro casa da sogno.

Blake Lively e Ryan Reynolds nella loro casa di New York immersa nel verde

Blake Lively è l'indiscussa regina dei Met Gala 2022. Ha conquistato il mondo intero con il suo abito cangiante in perfetto stile Gilded Glamour. Insieme al marito Ryan Reynold, sono stati i co-conduttori degli ospiti della cena di gala che ogni anno Anna Wintour, la direttrice di Vogue, organizza al Metropolitan Museum di New York. Blake Lively e Ryan Reynolds sono una delle coppie più belle e amate di Hollywood. Sposati dal 2012, vivono in una villa nella città di Pound Ridge, nello stato di New York, con i loro tre figli, Inez, Betty e James. Scopriamo com'è fatta la loro casa.

Blake Lively e Ryan Reynolds ai Met Gala 2022

La vita da favola di Blake Lively e Ryan Reynolds

Blake Lively e Ryan Reynolds hanno infiammato il red carpet dei Met Gala 2022 con i loro look impeccabili. La coppia di attori, tra i più stimati di Hollywood, vive felicemente insieme dal 2012 con i loro tre figli in quello che sembra incarnare il perfetto sogno americano.

Blake Lively e Ryan Reynolds sono una delle coppie più belle e amate di Hollywood

La bellissima e simpaticissima coppia, nonostante partecipino spesso a feste ed eventi mondani tra i più glamour, tiene la propria vita spesso lontana dai riflettori. Blake Lively è conosciuta dal grande pubblico come la star di Gossip Girl e il marito Ryan Reynolds è famoso per i suoi film divertenti o d'azione.

Ci si aspetterebbe dunque che i due attori vivano in un attico extra lusso di New York; invece Blake Lively e Ryan Reynolds hanno scelto di acquistare una grande casa per tutta la famiglia a 25 miglia da New York. La loro villa in stile cottage sorge Pound Ridge, nello stato di New York, vicino al bacino idrico di Cross River Reservoir e il paesaggio idilliaco che lo circonda.

Blake Lively e Ryan Reynolds davanti alla loro casa

Sono pochi i video e le immagini condivise sui social da Blake Lively e Ryan Reynolds della loro vita privata e della loro casa. La bellissima coppia ama la privacy. Attraverso alcuni post pubblicati, soprattutto durante la pandemia, e i simpatici scherzi che spesso si fa la coppia, è stato possibile però notare i dettagli della loro casa da sogno vicino a New York.

Blake Lively e Ryan Reynolds nel loro bagno di casa in un video girato durante la pandemia

Come è fatta la casa di Blake Lively e Ryan Reynolds

La casa di Blake Lively e Ryan Reynolds si trova vicino a Cross River Reservoir, a New York. La coppia ha acquistato la villa per 5,7 milioni di dollari nel 2012 e oggi sono spesso visti a Pound Ridge con i tre figli Inez, Betty e James.

Blake Lively e Ryan Reynold dopo una festa nel salotto della loro casa

La casa di Blake Lively e Ryan Reynolds in stile cottage si sviluppa su una superficie di 11,65 acri ed è caratterizzata da sette camere da letto e sei bagni. la villa comprende anche un fienile all'aperto e una curiosa cabina telefonica inglese nel giardino d'ingresso.

Ryan Reynolds con la mamma davanti alla casa di Pound Rridge

Gli interni della villa di Blake Lively e Ryan Reynolds

La villa di Blake Lively e Ryan Reynold a Pound Ridge si sviluppa su più livelli ed è caratterizzata da pavimenti di legno, pareti di mattoni a vista e da un salotto, da cui l'attore condivide spesso dei video, rivestito con travi di legno.

Blake Lively nel salotto di casa con pareti di mattoni a vista

La casa in stile cottage include una cucina neutra con ripiani in marmo, soffitti alti e grandi vetrate da cui penetra molta luce.

Ryan Reynold nella loro casa in stile cottage

La camera da letto e il bagno della coppia, a differenza della zona giorno con pareti più scure, è caratterizzata da colori chiari e un arredamento shabby chic.

Ryan Reynolds in camera da letto

La cabina armadio di Blake Lively

Grande spazio in casa è stato destinato alla cabina armadio di Blake Lively. La famosa attrice ha raggiunto la fama internazionale come co-protagonista della serie tv Gossip Girl in cui conduceva una vita di lusso a New York e sfoggiava abiti firmati.

La cabina armadio di Blake Lively

Da perfetta Gossip Girl, Blake Lively non ha dimenticato il gusto per gli accessori di lusso e nella sua casa in cui vive col marito Ryan Reynolds e i figli possiede un'enorme cabina armadio, grande quanto una stanza intera, con scaffali di scarpe su tutte e quattro le pareti e un'isola centrale con cassetti pini di oggetti preziosi: il sogno di ogni fashion victim.