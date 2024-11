video suggerito

Com’è l’appartamento di Blasco Pulieri, agente immobiliare di “Casa a prima vista”: cucina bianca e pareti rosa Blasco Pulieri è uno degli agenti immobiliari di “Casa a Prima Vista” che si occupa delle compravendite su Roma. Proprio nella Città Eterna si trova la sua casa, tra muri pieni di quadri e pareti rosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Blasco Pulieri

Blasco Pulieri è uno dei sei agenti immobiliari di Casa a prima vista il programma ormai diventato cult su Real Time. Insieme a Nadia Mayer e Corrado Sassu formano la squadra che si occupa delle compravendite a Roma, a differenza di Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D'Amico che gestiscono quelle su Milano. Se Pulieri e i suoi colleghi sono abituati a dare consigli su come acquistare una casa e anche su come venderla, sono in molti a chiedersi com'è fatta la casa di un agente immobiliare. Se quella di Ida Di Filippo rappresenta perfettamente la sua personalità e anche le case che propone ai suoi clienti, quella di Blasco Pulieri è molto informale e piena di dettagli.

La cucina è bianca e niente pavimento marrone

La cucina di Blasco Pulieri è interamente bianca con un piano di lavoro in marmo: sotto la cucina troviamo incassate lavastoviglie e lavatrice. Stando a quanto si può intuire da alcuni video condivisi da lui stesso sul suo profilo si tratta di un cucinotto ben illuminato in cui la maggior parte dello spazio è occupato dalla cucina. Niente pavimento parquet o altri dettagli marroni, uno dei colori che gli spettatori hanno imparato ad amare grazie alla predilezione di Blasco Pulieri. L'agente immobiliare, infatti, propone sempre case che abbiano elementi in legno o almeno marroni, colore ormai diventato evergreen a Casa a Prima a Vista. Il pavimento è di color carta da zucchero, ricoperto con un piccolo tappetino sotto la lavastoviglie.

La cucina di Blasco Pulieri

La parete rosa in camera della figlia e i tanti quadri

In uno dei video girati durante la ristrutturazione della sua casa, postato sul suo profilo Instagram, è possibile scorgere altri dettagli della casa di Blasco Pulieri. Mentre risistema le tende in camera della figlia, si può notare come la camera della bambina sia tutta sui toni del rosa, inclusa una delle pareti, dipinta sui toni del malva, a differenza delle altre che sono bianche.

Una delle stanze della casa di Blasco Pulieri

La stanza ha una porta finestra a vetri con un cancello bianco che conduce a un piccolo terrazzo. Sempre durante la ristrutturazione, Blasco Pulieri è ripreso mentre sistema i quadri tolti dalle pareti: si tratta di quattro o cinque dipinti, a dimostrazione di come una casa piena di quadri e di tele dià un tocco in più alla casa.

I quadri a casa di Blasco Pulieri