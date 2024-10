video suggerito

Come è fatto il salotto di Michelle Hunziker: divano angolare e una parete color ciclamino La casa di Michelle Hunziker si trova a Milano, nel quartiere City Life. Uno degli spazi che mostra di più è il salotto, arredato in modo raffinato e moderno.

A cura di Giusy Dente

Michelle Hunziker vive a Milano. Ha lasciato la villa di Bergamo dove viveva con l'ormai ex marito Tomaso Trussardi: il matrimonio è finito nel 2022, dopo otto anni insieme e la nascita di due figlie. La conduttrice da quel momento si è trasferita in un nuovo appartamento: si trova nel quartiere City Life (lo stesso dove vive Chiara Ferragni) ed è uno spazio in cui trascorre molto tempo, che i fan hanno imparato a riconoscere. È lì che gira alcuni dei suoi contenuti video, per esempio quelli relativi al suo brand Goovi.

Michelle Hunziker porta i fan nel suo soggiorno

Michelle Hunziker è molto attiva sui social quotidianamente: condivide con fan e follower momenti di vita privata e professionale, in una chiave sempre molto ironica, la caratteristica che più di tutte l'ha resa il volto amatissimo della televisione che è oggi. Quando non è impegnata su un set o in viaggio, ama circondarsi del calore della sua casa, dove ama accogliere anche amici e familiari.

Per questo proprio non poteva mancare una cameretta per il nipotino Cesare, nato poco più di un anno fa. Il soggiorno è una delle stanze in cui trascorre più tempo. In vista del Natale, è in arrivo il calendario dell'Avvento del suo brand e per mostrarlo in anteprima, Michelle Hunziker ha scelto proprio l'elegante soggiorno di casa. È uno spazio molto accogliente e comodo, arredato in modo moderno, chic ma con un dettaglio colorato.

Predominano i toni neutri, sul pavimento c'è un parquet di legno chiaro. Spicca, però, una parete rosa ciclamino, il tocco vibrante della sala. È una nuance comunque raffinata che si intona bene col resto dell'arredamento: maxi divano grigio con tanti cuscini (tono su tono e rosa), tavolo con sei sedie, tende candide, un tavolino basso e il televisore.