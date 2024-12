video suggerito

Michelle Hunziker dal parrucchiere prima di Natale: “È il biondo più bello di sempre” Michelle Hunziker è appena rientrata dalla vacanza in Svizzera con figlie e amiche e come prima cosa ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia: ecco il nuovo hair look scelto per le feste di Natale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Natale è uno dei momenti dell'anno più amati da Michelle Hunziker, che nei giorni di festa ha la possibilità di riunirsi con le persone care e con la sua famiglia "allargata". Non sorprende, dunque, che abbia deciso di dare il via al countdown natalizio con qualche giorno di anticipo rispetto alla tradizione. Come lei stessa ha rivelato sui social, ha addobbato l'albero almeno una settimana prima dell'8 dicembre e lo ha fatto usando dei peluche al posto delle palline, seguendo così la mania del momento, quella delle decorazioni super originali. Ora ha cominciato anche a preparare sua immagine in vista delle festività: ecco il nuovo hair look che ha sfoggiato dopo la visita al parrucchiere.

Michelle Hunziker cambia look in vista delle feste

Lo scorso weekend Michelle Hunziker si è concessa una breve vacanza sulla neve: è volata a St. Moritz con le figlie e con Ilary Blasi e ha affrontato le temperature gelide tra bomber e look tecnici. Sarà perché il freddo stava cominciando a rovinarle la chioma o perché semplicemente voleva iniziare a prepararsi per le feste alle porte, ma la cosa certa è che non appena rientrata dal viaggio è andata al parrucchiere. Trovandosi a Roma, ha fatto un salto in uno dei saloni di Alessia Solidani, la sua hairstylist da anni, e sui social ha rivelato il risultato finale "dell'opera" realizzata da Luca Giobbe, uno dei collaboratori della parrucchiera, nonché direttore del negozio ai Parioli.

Il nuovo hair look di Michelle Hunziker

Il nuovo biondo di Michelle Hunziker

Al motto di "Colore top! Il più bello di sempre", Michelle Hunziker si è lasciata immortalare in versione casual dopo l'intervento del parrucchiere. Nessun taglio drastico, è rimasta fedele al long bob dritto che sfoggia ormai da anni, ha semplicemente rivoluzionato il colore dei capelli, puntando tutto su un biondo platino luminosissimo capace di esaltare con naturalezza l'incarnato.

Il nuovo biondo di Michelle Hunziker

Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha lasciato le radici più scure come impone il trend del momento. In fatto di acconciatura, invece, ha scelto un adorabile effetto messy con delle onde spettinate e la riga molto laterale. In quante prenderanno ispirazione dalla conduttrice per il loro hair look natalizio?