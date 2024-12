video suggerito

Addio ai classici addobbi di Natale: dall’albero rosa alle palline gourmet, le tendenze più originali Siete stanchi dei soliti addobbi natalizi rossi e gold? Per decorare l’albero in questo 2024 potete seguire alcuni trend super originali, da quello del pet Christmas a quello delle palline a forma di cibo: ecco tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Dicembre è il mese simbolo del Natale, una delle ricorrenze più attese dell'anno durante la quale le strade si riempiono di lucine e le case vengono invase dalle decorazioni a tema magiche e scintillanti. L'albero addobbato è l'emblema delle feste di fine anno: che lo si decori l'8 dicembre come richiede la tradizione o che lo si faccia con qualche giorno di ritardo a causa degli impegni quotidiani, non importa, l'unica cosa certa è che aggiunge sempre un tocco unico agli ambienti domestici. Quali colori e addobbi scegliere per questo 2024? Se da un lato i trend evergreen sono abbastanza "tradizionali", dall'altro sono sempre di più coloro che puntano tutto sull'originalità con nuance accese, ornamenti glamour e palline dalle forme non convenzionali: ecco tutti gli accessori da aggiungere all'albero di Natale per distinguersi con un tocco di creatività.

Gli alberi total pink per il Natale 2024

Siete stanchi dei soliti alberi di Natale rossi e gold con palline scintillanti, lucine dorate e maxi fiocchi di velluto? Tra le manie che spopolano nelle feste 2024 c'è quella degli addobbi non-convenzionali, assolutamente perfetti per coloro che vogliono trasformare la propria casa nel tempio dell'originalità.

CoinCasa

La prima cosa da fare per distinguersi? Dire dire addio sia agli abeti verdi che a quelli imbiancati con spray a effetto neve, ora è il momento degli alberi con i rami total pink. Naturalmente per evitare un risultato un po' troppo kitsch sarebbe bene decorarlo con luci monocolor e palline "neutre" in bianco o silver, ma per il resto si può lasciare via libera al proprio estro creativo.

Arthur Arbesser

Natale 2024 con palline-caramella e addobbi pop

Se risulta troppo difficile trovare all'ultimo minuto un albero di Natale rosa, si può optare per degli addobbi a tema total pink, dal rosa al fucsia, fino ad arrivare a un più tenue cipria. Anche nel resto del salotto si possono aggiungere accessori a tema feste in total pink, così da essere certi di ravvivare gli interni con una nuance appariscente e d'impatto.

Max Factory

Molto particolare anche la moda del "candy Christmas", ovvero quella delle decorazioni natalizie a forma di caramelle, bastoncini da zucchero e lecca lecca, e degli addobbi dalle forme pop ispirate alle grafiche cartoon.

Zara Home

Natale gourmet e pet Christmas, i trend più originali di Natale 2024

Sempre a tema food, tra le decorazioni natalizie più originali del momento ci sono anche quelle a forma di cibo, dagli hot-dog alle french fries, fino ad arrivare ai croissant, ai panini con gli hamburger e alle bottiglie di spumante. Insomma, le feste devono diventare gourmet non solo a tavola ma anche nell'arredamento.

Flying Tiger Copenhagen

Gli amanti degli animali possono invece decorare l'albero con addobbi che riproducono in stile cartoon dei dolci cucciolo, dai classici pinguini natalizi ai semplici cagnolini (meglio se somiglianti a quelli che si hanno in casa).

CoinCasa

Space Christmas, il Natale diventa spaziale

L'ultima tendenza super originale destinata a spopolare durante il Natale 2024 è quella a tema spazio. Cosa significa? Che bisogna dare spazio ad addobbi e accessori a tema ispirati alla forma della luna, alle navicelle spaziali e agli astronauti. Stelle, saette, aerei futuristici e intere galassie realizzate con palline di differenti colori: per un perfetto "Space Christmas" non bisogna avere paura di osare con la propria creatività.

Max Factory