Michelle Hunziker, com’era a 21 anni: la conduttrice ricorda la sua prima copertina nel 1998 In una dedica all’amica e collaboratrice Laura Barenghi, che si occupa del suo make up da 25 anni, Michelle Hunziker ha postato sui social la sua prima copertina su un settimanale italiano: la conduttrice è identica a oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è partita per Colonia, in Germania, dove sta presentando un show sulla tv tedesca. Mentre in Italia è terminata l'avventura di Io Canto Family, talent show che ha condotto su Canale 5, gli impegni lavorativi non sono finiti. Insieme a lei per la trasferta tedesca c'era anche la sua fidata make up artist Laura Barenghi: le due sono molto amiche da più di vent'anni e insieme hanno condiviso tantissimi momenti, come ha ricordato la conduttrice in un post dedicato alla collaboratrice. Tra le foto condivise per ricordare le tante avventure lavorative, Hunziker ha riproposto anche la sua prima copertina.

Il primo servizio di copertina di Michelle Hunziker

"Ti ricordi il primo trucco? 1998 ..la mia prima copertina! Eravamo così emozionate…Sono passati 26 anni…abbiamo festeggiato le nozze d’argento di lavoro, carriera e amicizia", scrive Michelle Hunziker su Instagram in una dedica all'amica e collaboratrice Laura Barenghi La conduttrice ha ricondiviso la copertina di TV Sorrisi e Canzoni dell'estate del 1998, quando aveva soltanto 21 anni: aveva da poco dato alla luce la sua prima figlia, Aurora Ramazzotti, insieme al marito Eros. La carriera televisiva in Italia era appena cominciata, come si legge dal settimanale: "Dopo ‘Nonsolomoda' sarà in ‘Donna sotto le stelle' ‘Tacchi a spillo'".

La prima copertina di Michelle Hunziker

Sulla copertina Hunziker indossa un bikini in denim e ha una chioma di capelli biondissimi lunghi e sciolti. Oggi, invece, la conduttrice sfoggia un taglio corto e super di tendenza: proprio l'acconciatura sembra essere una delle pochissime differenze con l'immagine di oggi, che sembra non aver risentito dello scorrere del tempo. Ancora oggi, esattamente come ieri, a curare il suo make up e i suoi capelli c'è sempre l'amica fidata Laura Barenghi, come ha sottolineato nella dedica commovente che ha condiviso su Instagram: "Andare in giro per il mondo insieme è sempre una rinnovata gioia. Quante risate, quante avventure. Pensa…siamo solo all’inizio. Ti voglio bene Lauretta mia".

Michelle Hunziker in trasferta in Germania