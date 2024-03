Michelle Hunziker a Verissimo: il crop top con paillettes si abbina ai pantaloni a vita alta Michelle Hunziker è una degli ospiti di Verissimo di domenica 3 marzo. Intervistata da Silvia Toffanin, la conduttrice racconta il suo ritorno in tv in prima serata con “Michelle impossibile and Friends”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Michelle Hunziker torna in tv. La conduttrice si prepara a una nuova stagione di Michelle Impossibile & Friends, il programma d'intrattenimento che da mercoledì 6 marzo tornerà a condurre su Canale 5. Per raccontare cosa dovremo aspettarci dalla nuova stagione, Hunziker è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, domenica 3 marzo, sfoggiando il solito fisico tonico e un sorriso smagliante. Per l'occasione, ha scelto di puntare su un look bicolor, con motivi geometrici.

Il look di Michelle Hunziker a Verissimo

Michelle Hunziker si prepara a tornare a Mediaset. La conduttrice ha anticipato alcuni dettagli sul suo Michelle Impossibile & Friends a Verissimo. Non sono mancati anche gli aneddoti più personali, con Hunziker che ha raccontato qualcosa in più sul rapporto con la figlia Aurora Ramazzotti, che l'ha resa nonna per la prima volta del piccolo Cesare. La conduttrice, infatti, passa spesso del tempo con il nipote, com'è accaduto anche settimana scorsa quando la figlia si è recata a Parigi per la Settimana della moda e Hunziker si è divertita a indossare gli "occhiali da nonna".

Il top bicolor di Michelle Hunziker a Verissimo

Ora, però, Michelle Hunziker è pronta alla nuova avventura su Canale 5 come raccontato nel salotto di Verissimo. Per l'occasione, la conduttrice ha sfoggiato il solito bob corto reso voluminoso da moltissime onde. L'outfit era semplice ma come sempre elegantissimo: ha indossato un completo con pantaloni neri a vita alta dall'effetto leggermente baggy e un crop top che lasciava la pancia scoperta. Il top bicolor con una texture geometrica a rombi, firmato Giorgio Armani, era tempestato di paillettes, che illuminavano sia la parte total black sia le lunghe maniche argentate. A completare l'outfit, un paio di semplici décolléte nere, simbolo intramontabile di eleganza Adesso non ci resta che aspettare pochi giorni per vedere cosa Michelle Hunziker indosserà per il ritorno in prima serata su Canale 5.

Michelle Hunziker con un top Giorgio Armani