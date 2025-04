video suggerito

Come è fatto il camerino di Ilary Blasi, la conduttrice mostra gli interni con salotto e zona beauty A poche ore dall’inizio della sua nuova trasmissione The Couple, in onda il 7 aprile su Canale 5, Ilary Blasi mostra al pubblico il suo camerino, svelando gli interni del luogo in cui si prepara prima di andare in scena. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come la collega Belén Rodriguez, anche Ilary Blasi si concede un week end di relax a bordo piscina. Blasi, prima di tornare in televisione (il suo nuovo programma The Couple – Una Vittoria per Due andrà in onda lunedì 7 aprile su Canale 5), si gode l'inizio della primavera trascorrendo il sabato con famiglia e amici, organizzando un barbecue nel giardino della sua villa a Roma. La conduttrice televisiva ha documentato il momento di relax sulle storie Instagram, momento di relax interrotto dall'arrivo della sua manager Graziella Lopedota. Ancora nelle stories Ilary Blasi riprende il momento dell'arrivo della manager accompagnando il video con la caption: "E poi arriva lei a prenderti per le prove di The Couple".

Ilary Blasi mostra gli interni del suo camerino

Dopo aver condiviso il video del sabato in famiglia e dell'arrivo della sua agente, Ilary Blasy ha mostrato al suo pubblico su Instagram gli interni del camerino, pubblicando un lungo room tour accompagnato dalla frase in sovraimpressione "Vi faccio entrare nel mio camerino… Ma la bellezza?".

L'ingresso del camerino

Non sappiamo se il camerino sia quello che è stato allestito per lei vicino gli studi di ripresa del programma The Couple di Mediaset o se sia un'area della casa di Blasi dedicata al suo lavoro e alla sua preparazione. Dal video però si vedono ampi spazi (il camerino sembra quasi una casa), allestiti con mobili e arredi dalle linee essenziali e dai colori chiari alternati a tonalità più scure e con grosse foto appese alle pareti.

Leggi anche Ilary Blasi con Chanel e Isabel Totti alle Maldive: i look per la foto di famiglia di fine vacanze

Il salottino

Il video pubblicato da Blasi inizia mostrando l'ingresso del camerino con un attaccapanni e una foto della conduttrice in bianco e nero. Si accede poi a un'ampia zona living, con tappeto colorato dalla fantasia geometrica, abbinato a un divano e a un pouf color malva e a tavolini in bianco e vetro, questi ultimi sormontati da grossi vasi pieni di fiori. C'è poi una televisione e un tavolo con una lampada ad arco. Completano l'arredamento lunghe tende alle finestre, realizzate in un tessuto scuro color ottanio per difendere la privacy della conduttrice tv.

L'area relax

Dalla zona living e relax si accede poi a un corridoio che porta al bagno e alla stanza più importante del camerino, ovvero quella dedicata alla preparazione del look della conduttrice prima di andare in scena. Nella stanza c'è un guardaroba separato da una porta e un'ampia postazione beauty, con specchiera illuminata da lampadine led dedicata al trucco e al parrucco. Attraverso lo specchio è possibile intravedere una dolce foto dei figli di Ilary, in una cornice appesa alla parete.

La postazione beauty

Dopo aver visto, nel trailer di lancio di The Couple, i primi look con abiti di paillettes e camicie in seta, e dopo aver dato un'occhiata al camerino privato di Ilary Blasi, non ci resta che attendere l'inizio del nuovo show della conduttrice. Blasi torna in televisione con una trasmissione tutta sua, interrompendo così la lunga pausa dagli schermi di Mediaset in cui si è dedicata a progetti come il reality sulla sua vita di Netflix.