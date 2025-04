video suggerito

La primavera di Belén Rodriguez tra topless in piscina, massaggi e glow skin Bagni di sole in topless, massaggi e trattamenti viso per seguire il trend della glow skin, ecco come è iniziata la primavera di Belén Rodriguez che, nelle prime giornate di caldo, si concede attimi di relax a bordo piscina e trattamenti di bellezza.

Anche per Belén Rodriguez è inizia la primavera, la conduttrice, reduce del successo su Discovery della trasmissione comica Only Fun, si gode l'inizio della bella stagione tra relax al sole, bagni in piscina, massaggi drenanti e trattamenti di bellezza. L'avevamo lasciata con indosso uno scintillante abito di paillettes al party organizzato per il compleanno della sorella Cecilia, ora la ritroviamo in topless a bordo piscina, per dare il via alla stagione calda con un bagno di sole.

Massaggi di bellezza e bagni di sole per Belén Rodriguez

E' diventato virale il reel, che poche ore fa la conduttrice televisiva ha pubblicato sul suo profilo Instagram, già super commentato e ripreso da diversi profili IG. Nel breve video Rodriguez appare in topless a bordo di una grande piscina immersa nel verde, con indosso lo slip del costume, fuori campo si sente una voce che le chiede "Puoi togliere le braccia?", mentre ad accompagnare il post su Instagram la caption: "Il sogno di un'estate che vorrei potesse non finire mai". La citazione è presa dal brano Estate dei Negramaro, gruppo musicale di cui Rodriguez è una grande fan.

Il relax in piscina di Belén Rodriguez

Inizia dunque la stagione dei bagni di sole e Belén Rodriguez, grazie alla location riparata e discreta (la piscina è infatti avvolta da una folta vegetazione), si abbronza al sole concedendosi un topless per avere una tintarella integrale e senza segni del costume. Dopo il bagno in piscina è il momento dei massaggi di bellezza: nelle stories su Instagram la conduttrice condivide un selfie dopo il relax e dopo il trattamento drenante per il corpo praticatole dalla sua massagiatrice di fiducia.

Belén Rodriguez dopo il massaggio

Per completare le cure di bellezza e il momento di relax nel week end, Belén Rodriguez si concede anche un trattamento viso, con skincare perfetta per lasciare il viso luminoso, seguendo l'ultimo trend beauty della glow skin, ovvero della pelle che sembra brillare, con texture setosa e tendente al lucido. Beauty trend che nell'ultimo anno ha spopolato sulle passerell dei grandi stilisti, mentre sui social si sprecano i tutorial e video in cui si elencano i prodotti perfetti per creare una pelle glow.

La glow skin di Belén Rodriguez