Federica Nargi contro gli hater e l’ideale di perfezione: “Ho le smagliature, sono umana anche io” Sarebbe bastato un filtro per correggere la cosiddetta “imperfezione”, ma Federica Nargi si è mostrata al naturale. Eppure qualcuno le smagliature appena accennate ci ha tenuto a evidenziarle e l’ex velina ha risposto.

A cura di Giusy Dente

Le celebrities non hanno resistito al richiamo del mare e del caldo e in molti si sono trasferiti in luoghi esotici e lontani per salutare il 2022 e accogliere il 2023. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono in vacanza alle Maldive, Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta hanno scelto i Caraibi. Ha scelto le Maldive anche Federica Nargi. Gli haters hanno cercato di minare la sua tranquillità, ma la ex velina non è il tipo che si fa scalfire dai commenti al veleno: ha anzi risposto a tono.

Federica Nargi in bikini alle Maldive

L'ex velina di Striscia la Notizia, una delle più amate nella storia longeva del programma, sta trascorrendo l'inizio dell'anno nuovo alle Maldive assieme alla famiglia: il marito Alessandro Matri e le due figlie, Beatrice e Sofia. Sui social sta testimoniando alcuni momenti della vacanza, tra i meravigliosi paesaggi del posto: acque cristalline, spiagge dorate, palme e sole. Ha inaugurato il 2023 in bikini e tra gli auguri dei fan e i complimenti dei follower, è spuntato anche qualche commento al veleno.

Sui social i leoni da tastiera sono sempre pronti a trovare ogni minimo difetto, ogni più piccola "imperfezione": il body shaming corre veloce perché protetti dall'anonimato ci si sente in diritto di poter dire qualunque cosa. Complice l'abuso del fotoritocco, è diventata un'abitudine ammirare corpi il più delle volte per nulla aderenti alla realtà, che diffondono un ideale del tutto inarrivabile e fittizio.

Ma non per tutti è facile distinguere verità e virtualità. Questo può generare ansie e frustrazioni e anche per questo si sta assistendo a un'inversione di tendenza: più corpi veri e meno fotoritocco. Federica Nargi avrebbe potuto con un semplice gesto "correggere" le smagliature sulle gambe, appena visibili negli scatti col due pezzi total white, ma immediatamente diventate il centro dell'attenzione di chi, nei commenti, le ha evidenziate.

Tra chi le ha sottolineato con vena polemica e chi ci ha riso sopra in difesa della 32enne, lei stessa ha preso parola. "Smagliature e cellulite: sono umana anche io" ha scritto in risposta a un commento postato sotto alla foto scattata sotto le palme di una spiaggia alle Maldive. In questo modo ha ricordato che la perfezione non esiste, non è di questo mondo e non appartiene a nessuno, neppure a lei.