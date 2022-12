Giulia De Lellis in vacanza ai Caraibi: quanto costa una notte nel rifugio in mezzo al mare Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Gussalli Beretta stanno trascorrendo le vacanze natalizie e di fine d’anno a Saint Barth in un hotel ultralusso unico al mondo.

A cura di Clara Salzano

Giulia De Lellis ai Caraibi

Giulia De Lellis è partita per Saint Barth, l'isola dei Vip delle Piccole Antille francesi, per prendere parte all'evento di Luisaviaroma per Unicef. L'evento è l'occasione per la nota influencer di trascorrere una vacanza di lusso col fidanzato Carlo Gussalli Beretta nel Mar dei Caraibi. Vediamo dove stanno soggiornando e quanto costa una notte nel loro resort paradisiaco.

Il rifugio di Giulia de Lellis nel Mar dei Caraibi

Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Gussalli Beretta stanno trascorrendo le vacanze natalizie e di fine d'anno nella piccola ed esclusiva isola di Saint Barth. Per il loro soggiorno ai Caraibi la coppia ha scelto un hotel ultralusso unico al mondo perché posto su un promontorio roccioso in mezzo al mare.

L’hotel di Giulia De Lellis ai Caraibi

L'hotel di Giulia De Lellis a St Barths si chiama Eden Rock, proprio per la sua particolare posizione su uno sperone di roccia nel mare. L'albergo è circondato da spiagge di sabbia bianca e incredibili barriere coralline piene di colorata vita marina. L'Eden Rock – St Barths sorge nel cuore dell'isola, a St Jean, ricco di attività e ristoranti di lusso.

La vista da una delle suite dell’Eden Rock –St Barths

L'Eden Rock – St Barths è comprende 37 camere tra suite e ville private poste sulla roccia in mezzo al mare o disseminate lungo la spiaggia. Alcuni alloggi sono anche immersi in lussureggianti giardini sulla spiaggia da cui sembra di stare appunto nell'Eden sulla Terra. Tutte le stanze sono decorate con arredi eleganti, librerie e dettagli di lusso.

Il bagno di una delle suite

Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Gussalli Beretta stanno alloggiando in un vero paradiso terrestre. Non si sa il tipo di camera che hanno scelto per le loro vacanze ma i prezzi variano in base al periodo e alla soluzione presa. È richiesto un soggiorno minimo di quattro notti e il costo va dai 3.000 euro fino anche ai 30.000 euro per una villa privata.