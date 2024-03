I segreti di bellezza di Sydney Sweeney: solo due ore di sonno a notte e niente caffè Sydney Sweeney è l’attrice più desiderata del momento ma in quanti sanno come fa a tenersi in forma? Ecco quali sono i suoi segreti di bellezza tutt’altro che convenzionali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sydney Sweeney è l’attrice più amata e richiesta del momento: si è fatta conoscere dal grande pubblico con il personaggio di Cassie in Euphoria, la serie di successo con Zendaya e Jacob Elordi, e da allora è andata alla conquista di Hollywood. È stata tra le grandi protagoniste dell'after party degli Oscar, ha sorpreso con un suggestivo top scultura alla prima di Immaculate e a ogni apparizione pubblica lascia tutti senza parole con la sua bellezza mozzafiato. Cosa fa per tenersi in forma? Lo ha rivelato in un’intervista rilasciata di recente a WSJ Magazine e la cosa particolare è che i suoi “rimedi” sono tutt’altro che convenzionali.

Cosa mangia a colazione Sydney Sweeney

Dimenticate i saloni di bellezza, i trick beauty e le diete restrittive, Sydney Sweeney si tiene in forma con dei trucchi decisamente poco ordinari. Nell’intervista rilasciata a WSJ Magazine ha spiegato di aver bisogno solo di due ore di sonno a notte per sentirsi rigenerata e pronta per ricominciare a lavorare per un’intera giornata. Come se non bastasse, così come la collega Kim Kardashian, anche lei non prende il caffè, preferisce bere della semplice acqua. Le sue parole sono state: “Non ho mai provato il caffè prima. Bevo solo acqua. A colazione mi piace una ciotola di frutti di bosco, magari un po' di muesli, bacon, un croissant”.

Sydney Sweeney all'after party degli Oscar

Sydney Sweeney, così l'allenamento SolidCore

Attualmente l’attrice vive a Los Angeles col fidanzato Jonathan Davino e con un adorabile cane di nome Tank. Di solito si sveglia intorno alle 7.30 e inizia subito a prepararsi per dare il via alla giornata. Per lei niente make-up elaborati, preferisce usale solo un velo di phard e un tocco di mascara, anche se il più delle volte opta per il viso al naturale, soprattutto quando non ha impegni sul set. Si dedica all’allenamento fisico regolarmente: pratica il SolidCore, un’attività ad alta intensità che, tra plank, affondi e squat, permette di tonificare e rafforzare tutto il corpo in soli 50 minuti. Cosa fa nei momenti di relax? Semplicemente qualche maschera viso mentre legge un libro sul divano.

Leggi anche Kim Kardashian, il suo segreto di bellezza è bere un solo caffè al mese

Sydney Sweeney col top scultura