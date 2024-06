Nicola Coughlan, da attrice a modella: la Penelope di Bridgerton è una dea in slipdress

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Nicola Coughlan posa per Skims

Nicola Coughlan ha dato vita sul piccolo schermo al personaggio amatissimo di Penelope Featherington nella seria tv di successo Bridgerton. Nella stagione da poco rilasciata su Netflix, la terza, si chiude il cerchio e finalmente si giunge all'epilogo del suo tormentato amore nei confronti di Colin, l'amico d'infanzia. L'attrice in uno di questi episodi ha voluto mostrarsi senza veli, una scelta fatta per un motivo ben preciso: "Mi è sembrato un modo per mandare a quel paese tutti quelli che hanno sempre criticato il mio corpo. E poi, quando avrò 80 anni e rivedrò questa scena potrò ricordarmi di quanto ero sexy". E per ricordarsene, andrà anche a disposizione le foto scattate da Elizaveta Porodina per Skims: Kim Kardashian, infatti, l'ha scelta come testimonial del suo brand di intimo modellante. e contenitivo.

Nicola Coughlan posa per Skims

L'attrice di Bridgerton è la protagonista della nuova campagna targata Skims, per la collezione Soft Lounge del colosso della lingerie e dello shapewear fondato da Kim Kardashian nel 2019. La fotografa di moda Elizaveta Porodina ha scelto un'estetica concettuale ed eterea: la modella posa in mezzo a uno sfondo di fiori, immersa in luci soffuse e romantiche che esaltano la sua bellezza eterea e angelica. L'attrice indossa i capi del brand, specializzato in intimo modellante: un modello verde lime con le spalline sottili (costa 80 dollari), un altro grigio a maniche lunghe (costa 90 dollari), tutti fascianti e aderenti, pensati per esaltare e abbracciare il corpo, adattandosi a ogni forma e scolpendo le curve.

Nicola Coughlan posa per Skims

La forza di Skims, infatti, è proprio il suo rivolgersi a un pubblico estremamente variegato, a tutte le donne. Kim Kardashian ha pensato a un brand che potesse valorizzare ogni fisicità, ogni colore di pelle. "Voglio che le donne si sentano a loro agio. Ciò che creiamo è davvero per tutti" ha spiegato a Vogue l'imprenditrice, raccontando il suo ideale di inclusività.

Nicola Coughlan posa per Skims

Nicola Coughlan, con l'esposizione mondiale e il successo raggiunto grazie a Bridgerton, ha però dovuto fronteggiare anche molte critiche. I commenti cattivi sono giunti da chi, più che sul suo lavoro, si è soffermato sul suo aspetto, sul suo peso, su quell'immagine "diversa" dal solito standard a cui si è abituati quando si tratta della protagonista di una serie tv. Qualche anno fa dovuto chiudereil suo profilo Twitter a causa delle innumerevoli parole cattive, delle continue domande sulla sua taglia, sul rapporto con le sue curve e con quel "corpo non conforme". Queste foto sono la sua seconda rivincita.