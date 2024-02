Il segreto di bellezza di Elle Macpherson: dormire nuda con una maschera sugli occhi Il segreto di bellezza di Elle Macpherson? Raggiungere il benessere di mente, corpo e spirito e lo fa dormendo completamente nuda con una maschera sugli occhi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Elle Macpherson, meglio conosciuta come "The Body", è stata una delle modelle che hanno fatto storia negli anni '90 col suo corpo statuario, il suo sorriso smagliante e il suo fascino irresistibile. Il prossimo marzo compirà 60 anni ma, nonostante ciò, per lei il tempo sembra non passare mai, anzi, riesce ancora oggi a fare invidia alle colleghe molto più giovani. Certo, ha qualche piccola ruga sul viso ma non ha perso la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. Come fa a essere tanto in forma anche con l'avanzare dell'età? Lo ha rivelato lei stessa di recente: ecco qual è l'originale "trucco" beauty di cui si serve regolarmente per apparire sempre splendida e raggiante.

Elle Macpherson dice addio alle ore piccole

Nelle ultime ora Elle Macpherson è stata intervistata da Amanda Wakeley nel podcast Style DNA e non ha potuto fare a meno di parlare del "percorso di benessere" che l'ha aiutata a essere meravigliosa alla soglia dei 60 anni. La modella ha spiegato che dopo aver raggiunto i 50 anni non ha più potuto fare affidamento solo alla genetica per tenersi in forma, ha messo in atto anche una serie di piccoli trick essenziali per apparire sempre al top. Il più importante? Dormire bene la notte. Per lei sono lontani i tempi in cui si facevano le ore piccole tra uscite con gli amici e party scatenati, ora ha capito che è fondamentale dedicare al sonno almeno 8 ore ogni notte.

I segreti beauty di Elle Macpherson

La top ha inoltre dichiarato che il suo segreto per godersi al massimo il relax notturno è andare a letto semplicemente con un sorriso e il cuore felice: non indossa nulla tra le lenzuola a eccezione di una maschera sugli occhi. Evita la caffeina, cena alle 17 e si rilassa con una cioccolata calda prima di addormentarsi. La sveglia suona alle 5 del mattino e la prima cosa che fa al risveglio è sorridere. Beve acqua e limone, dedica 25 minuti alla meditazione e poi raggiunge in bicicletta il mare per concedersi una nuotata. Insomma, la routine quotidiana di Elle è tutta incentrata sulla salute e sul benessere di mente, corpo e spirito e, a quanto pare, i risultati sono super desiderabili.

