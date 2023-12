Gli allenamenti di Asia Argento: l’attrice rivela perchè fa sport tutti i giorni Asia Argento ha dato una svolta al suo stile di vita quotidiano. L’attrice si allena tutti i giorni e racconta il suo percorso healthy su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Asia Argento ha dato una svolta alla sua routine quotidiana. L'attrice ha condiviso alcuni momenti dell'allenamento sul suo profilo Instagram raccontando un lato di sé che in pochi conoscevano. La 48enne ha spiegato da dove parte la scelta di prendersi cura di sé con costanza. Tutto è iniziato, ovviamente, con un film.

Asia Argento racconta lo stile di vita healthy

Asia Argento ha postato uno scatto che mette in mostra il suo fisico super tonico. L'attrice si è immortalata dopo un allenamento con sacco da boxe e corda, che ha condiviso anche nelle sue storie. La scelta di allenarsi con costanza è spiegata dalla stessa Argento nella descrizione del post: "Da ragazzina vidi Terminator 2 e mi innamorai perdutamente di Sarah Connor e del suo fisico scolpito. La trasformazione di Linda Hamilton per quel personaggio divenne per me un modello."

Linda Hamilton in Terminator 2

L'attrice protagonista del film del 1991, diretto da James Cameron, si sottopose a un allenamento durissimo per vestire i panni di Sarah Connor. I primi tre mesi di preparazione, stando a quanto raccontato dalla stessa Hamilton, prevedevano quasi due ore di allenamento al giorno per sei giorni alla settimana. Per evitare infortuni, lo staff di preparatori scelto da James Cameron aveva analizzato il corpo di Connor calibrando gli esercizi tra braccia, addominali e cardio.

Il selfie di Asia Argento

Asia Argento, quindi, trae ispirazione dall'eroina del film e dal suo corpo scolpito per il suo stile di vita sano. "Adoro le donne muscolose e se non facessi l’attrice probabilmente diventerei una culturista. Intanto mi alleno ogni giorno perché amo cosa succede al mio umore quando lo faccio, il cervello secerne ormoni quali beta endorfine, noradrenalina e adrenalina, serotonina e dopamina. Roba buona. Nella vita (e in sobrietà) sentirsi in salute e sereni è tanta roba".