Il top di Sydney Sweeney è un abbraccio: il significato della scultura coi fiori Per la premiere del suo nuovo film, Sydney Sweeney ha indossato un top scultura tridimensionale.

A cura di Giusy Dente

Sydney Sweeney in Balmain

Sydney Sweeney ha partecipato a Los Angeles alla premiere di Immaculate, presso l'Egyptian Theatre Hollywood. Nel film horror-psicologico interpreta una suora di nome Cecilia che parte dall'America alla volte dell'Italia, verso un convento di campagna. La vita qui si fa progressivamente più inquietante e il personaggio scopre che il luogo nasconde sinistri e indicibili segreti. Nel cast anche le italiane Simona Tabasco e Benedetta Porcaroli, a loro volta presenti alla serata. Per l'occasione, Sydney Sweeney ha voluto con sé le nonne e si è vestita con un'opera d'arte.

Il significato del top scultura

Per la premiere, l'attrice 26enne (la cui fama è esplosa grazie a Euphoria), ha puntato sull'intramontabile black&white. Ha optato per un paio di pantaloni semplici a vita alta e gamba larga, ma aggiungendo una creazione decisamente originale per la parte superiore, che ha reso il look più speciale. Il top scultura, infatti, è un'originale capo firmato Balmain composto da un bouquet di fiori bianchi di tessuto, sorretti da due braccia che si stringono sul petto. In basso si intravedono gli steli lunghi.

Benedetta Porcaroli, Sydney Sweeney, Simona Tabasco

Il top ha la forma di un abbraccio insomma e lascia la schiena completamente nuda. L'attrice lo ha indossato senza reggiseno. L'accattivante creazione della Maison francese ha debuttato alla Paris Fashion Week di febbraio, quando il marchio ha presentato la collezione ready-to-wear Autunno 2024. Per l'afterparty, il top elaborato ha lasciato il posto a qualcosa di più semplice, un cardigan total white a costine con maniche lunghe leggermente svasate all'altezza dei polsi e bottoni dorati. Il look è opera della stylist Molly Dickinson.

Sydney Sweeney in Balmain

La storia del top tridimensionale

Il direttore creativo di Balmain, Olivier Rousteing, ha dichiarato che la collezione di cui il top tridimensionale fa parte è un omaggio alla città di Bordeaux, all'eleganza senza tempo della moda e della cultura francese. Al tempo stesso è anche un omaggio alla forza delle donne, paragonabile solo alla forza della natura: entrambe, però, possiedono anche tanta delicatezza. Forza e delicatezza sono proprio i due emblemi del top scultura di Sydney Sweeney.

Instagram @olivier_rousteing

Tra gli altri motivi ricorrenti della linea ci sono quadretti, grappoli d'uva, lumache e poi tanti ricami e tanto oro, in un'atmosfera molto ricercata, chic e bucolica al tempo stesso che vede proprio i corpetti scultura protagonisti. Ma la collezione è anche un omaggio alle origini del designer. Proprio a Bordeaux, infatti, Olivier Rousteing è cresciuto assieme ai genitori che lo hanno adottato quando aveva un anno. Da lì si è poi trasferito a Parigi per studiare moda e diventare quello che è oggi.