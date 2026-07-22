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Cosmetici da evitare al mare, la make-up artist Irene Torrisi Bertelli: “No a rossetti opachi ed esfolianti”

Truccarsi al mare? Non è sconsigliato ma bisogna usare i prodotti giusti. Fanpage.it ha intervistato la make-up artist Irene Torrisi Bertelli: ecco quali sono secondo lei i cosmetici da evitare e quelli che non sono rischiosi a contatto con il sole.
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Intervista a Irene Torrisi Bertelli
Make-Up Artist, collabora con MBA Making Beauty Academy di Milano
A cura di Valeria Paglionico
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Chi ha detto che per godersi al 100% una giornata di mare bisogna necessariamente rinunciare al trucco? La verità è che si tratta solo di un luogo comune, basta semplicemente scegliere i prodotti giusti, così da non stressare la pelle e da non metterla a rischio irritazioni o scottature. Fanpage.it lo ha chiesto consiglio a Irene Torrisi Bertelli, Make-Up Artist specializzata alla BCM di Milano, che collabora con la MBA Making Beauty Academy di Milano, esperta in Consulenza di Immagine e Hair Styling, attualmente impegnata in televisione e nei backstage delle più importanti Fashion Week tra Italia, New York, Parigi: ecco quali sono secondo lei i prodotti di make-up che si possono tranquillamente usare in spiaggia.

Le alternative fresche e leggere al fondotinta

Prima di consigliare i prodotti di make-up da utilizzare in spiaggia, Irene Torrisi Bertelli ci ha tenuto a precisare che bisogna innanzitutto valutare il tipo di pelle da truccare, così da scegliere i cosmetici più adeguati alle esigenze soggettive. Nel caso in cui non si abbiamo particolari necessità, sarebbe bene partire dalla base, stando bene attenti a scegliere delle alternative fresche e leggere al tradizionale fondotinta. Degli esempi? Le skin tint, le BB cream, le CC cream, le creme idratanti colorate oppure fondotinta leggeri e dalla texture morbida che non risultano soffocanti o pesanti sulla pelle. Tutti permettono di uniformare l'incarnato ma con un effetto naturale e radioso. Se si ha necessità di coprire una singola e piccola imperfezione, Irene consiglia di usare un tocco di correttore liquido, perfetto per idratare la zona senza creare spessore o segnare le rughette.

Quali sono i cosmetici da evitare al mare

L'uso di cosmetici non idonei quando ci si espone al sole può causare macchie cutanee (iperpigmentazione), irritazioni e scottature. Irene Torrisi Bertelli ha dunque elencato tutti i prodotti che andrebbero evitati durante una giornata di mare:

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Fondotinta pesanti e coprenti: ostruiscono i pori, stimolano una sudorazione eccessiva e creando un effetto lucido antiestetico.
Profumi e prodotti alcolici: provocano irritazioni e possono lasciare macchie scure sulla pelle.
Prodotti con acidi esfolianti: riducono le difese naturali della cute esponendola a forti scottature.
Eyeliner e prodotti liquidi non resistenti: si sciolgono subito a causa dell'umidità, colando negli occhi e irritandoli.
Rossetti opachi e secchi: favoriscono la disidratazione delle labbra e le screpolature sotto il sole.

Il make-up no make-up per esporsi al sole senza rischi

Al contrario, invece, per un look fresco e protetto bisognerebbe puntare su un make-up no make-up, le cui caratteristiche principali sono leggerezza e resistenza all'acqua. La make-up artist ha indicato che i prodotti che si possono utilizzare al mare sono:

BB Cream, CC Cream o Fondotinta solari con SPF 50+: formule leggere che uniformano l'incarnato proteggendo dai raggi UV.
Correttori Waterproof: ideali per coprire solo piccole imperfezioni o occhiaie in modo mirato, senza appesantire tutto il viso.
Mascara e Gel Sopracciglia Water-resistant: mantengono lo sguardo definito anche dopo un bagno in mare o intense sudate.
Blush in Stick o Crema: si amalgamano naturalmente con la pelle donando un aspetto naturale, sano ed estivo.
Balsami Labbra o Gloss con SPF: mantengono le labbra idratate, morbide e protette dai danni solari.
Spray Solari Viso Trasparenti: importanti per riapplicare la protezione solare durante la giornata direttamente sopra il trucco senza rovinarlo. Si raccomanda di riapplicare la protezione ogni 2 ore.

Il fondotinta con fattore protettivo può sostituire la protezione solare?

Un ultimo dettaglio fondamentale da capire è: il fondotinta con fattore protettivo funziona? Può sostituire le classiche protezioni solari? Secondo Irene Torrisi Bertelli, no: "Il fondotinta con fattore protettivo non può sostituire la classica protezione solare. È importante, anche se il prodotto contiene filtri UV efficaci, accompagnarlo sempre all'applicazione del SPF. Per preparare la pelle al sole bisogna prima applicare uno stick solare viso (SPF 50+) in quantità generosa come ultimo step della skincare, poi si può passare al fondotinta. Nel corso della giornata è necessario riapplicare la protezione, preferibilmente usando degli spray trasparenti protettivi".

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