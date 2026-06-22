Migliori creme solari spf 30 secondo Altroconsumo: una segnalata perché non protegge quanto promesso in etichetta

Altroconsumo ha selezionato le tre migliori creme solari spf 30. Una è stata segnalata al Ministero della Salute: ha livello di protezione inferiore a quello dichiarato.

Nella valigia per le vacanze al mare, non basta mettere il bikini: ciò che non va assolutamente dimenticato è la crema solare. Ormai tutti sappiamo che è importante proteggere la pelle adeguatamente durante l'esposizione: è uno step imprescindibile per tutti. Vale per le pelli sensibili e per quelle già abbronzate, vale per i bambini e per gli adulti: ognuno può trovare in commercio il prodotto a sé più adatto. Ne esistono di ogni tipo. Cambia il packaging e cambia la formulazione: esistono in stick, in spray, in crema; senza profumo, senza alcol. Insomma, non ci sono scuse. Ovviamente nella scelta è fondamentale il spf riportato in etichetta e sulla confezione, ma attenzione: è importante che ci siano anche i filtri UVA e UVB, come ha sottolineato la dott.ssa Pucci Romano a Fanpage.it.

Una crema solare con spf 30 garantisce una protezione media. Altroconsumo ne ha analizzate diverse, per identificare le migliori disponibili in commercio, quelle che mantengono le promesse riportate in etichetta. Lo ha fatto utilizzando la nuova metodica ISO 23698:2024 "Cosmetics — Measurement of the sunscreen efficacy by diffuse reflectance spectroscopy". In più, c'è stato un panel di persone comuni che hanno valutato la gradevolezza d'uso.

Le 16 prese in esame sono risultate efficaci nel difendere dai raggi del sole. La valutazione ha tenuto conto anche della protezione contro i raggi UVB (responsabili di scottature ed eritemi) e la protezione contro i raggi UVA (causano danni alla pelle nel lungo periodo, favoriscono il fotoinvecchiamento e aumentano il rischio di sviluppare tumori della pelle).

Una sola crema tra quelle prese in esame non protegge tanto quanto riportato in etichetta. Questo non è un aspetto trascurabile: è essenziale che il fattore di protezione indicato in etichetta corrisponda a quello reale. Non ci può essere una sovrastima, dunque non si può scrivere una protezione maggiore rispetto a quella effettiva: significa dare una falsa percezione di sicurezza. Per questi motivi, Altroconsumo ha segnalato al Ministero della Salute la crema Bilboa Coccobello Olio Spray Spf 30, prodotto già testato l'anno scorso e tornato in vendita con la stessa formula. Nuovamente, il livello di protezione risulta inferiore a quello dichiarato quindi il prodotto non è adeguato per lo scopo dichiarato, risultando potenzialmente dannoso per il consumatore.

Per quanto riguarda invece il test effettuato sulle creme solari spf 30, il Migliore del Test è quello che garantisce un'ottima protezione dai raggi solari, ma è anche tra quelli più cari. Si tratta di Kiko Sun Protection Fluid Body spf30, che protegge sia dai raggi UVB che UVA. Non è acquistabile in supermercato, ma solo nei negozi monomarca Kiko e su shop online. Il prezzo è il secondo più alto dei prodotti testati: 22,99 euro. Ha ottenuto un giudizio di qualità globale pari a 73 su 100.

Al secondo posto Decathlon Solaire Sun Active spf 30: ha ottenuto il titolo di Miglior Acquisto grazie a una buona qualità bilanciata da un prezzo conveniente; inoltre ha un basso impatto ambientale, in termini di biodegradabilità e bioaccumulo. È però disponibile solo nei negozi Decathlon. Ha ottenuto un giudizio di qualità globale di 69 su 100. Terzo posto per Nivea Sun Protect & Hydrate 30, tra i prodotti meno cari del test e con l'ulteriore vantaggio di essere acquistata facilmente al supermercato. Giudizio di qualità globale: 66 su 100.