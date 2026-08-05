Come conservare i cosmetici d’estate, la dermatologa Mordente: “Attenzione a packaging deformato o gonfio”

La conservazione di creme e makeup cambia d’estate: servono più accortezze contro le alte temperature. Fanpage.it ne ha parlato con la dott.ssa Ines Mordente.

La protezione solare messa nella borsa per il mare, il ritocco per il make-up nascosto in auto, le creme conservate in bagno: ma tutti questi luoghi sono indicati per conservare i prodotti che applichiamo poi sulla pelle? Il sole, il caldo, le alte temperature possono agire andando ad alterarli, non solo nell'aspetto ma anche nella funzionalità: ecco perché potrebbero poi rivelarsi dannosi sulla pelle. Le accortezze nella conservazione vanno rispettate ancora di più d'estate, proprio per evitare che i prodotti vadano incontro a un rapido deterioramento causato dalle condizioni ambientali, che potrebbe causare sulla pelle irritazioni e rossori. La dottoressa Ines Mordente ha spiegato a Fanpage.it come comportarsi affinché ci si possa truccare e fare skincare in sicurezza, anche d'estate, quando il caldo rischia di compromettere la qualità dei prodotti. Tre, le linee guida principali: attenersi alle date di scadenza, osservare attentamente eventuali cambiamenti del prodotto o della sua confezione, preferire ambienti freschi e asciutti evitando quelli esposti al sole.

Il caldo può compromettere la qualità dei cosmetici?

Sì. Le alte temperature, soprattutto se associate all'esposizione diretta al sole, possono alterare la stabilità di alcuni cosmetici. Calore e luce accelerano i processi di degradazione di alcuni ingredienti attivi e possono modificare consistenza, colore, profumo ed efficacia del prodotto. I più sensibili sono i prodotti contenenti vitamina C, retinoidi, filtri solari e ingredienti di origine naturale. Per questo motivo è consigliabile conservare i cosmetici in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce diretta.

È consigliabile riporre alcune tipologie di prodotti in frigorifero?

In alcuni casi sì, ma non è una regola generale. Alcuni prodotti, come quelli a base di vitamina C, alcuni sieri, gel lenitivi o prodotti decongestionanti per il contorno occhi, possono beneficiare della conservazione in frigorifero se indicato dal produttore, perché il freddo ne migliora la stabilità e dona un piacevole effetto rinfrescante. Al contrario, creme molto ricche, oli e make-up non necessitano generalmente del frigorifero e temperature troppo basse potrebbero addirittura modificarne la texture. La cosa più importante è seguire sempre le indicazioni riportate dal produttore.

Cambia la conservazione di creme e make-up da inverno a estate?

Sì. Durante l'estate è opportuno prestare maggiore attenzione alla conservazione dei cosmetici. Eviterei di lasciarli in auto, in spiaggia o vicino a finestre molto esposte al sole, dove le temperature possono superare facilmente i 40-50 °C. Anche il bagno può non essere il luogo ideale, perché umidità e sbalzi di temperatura possono favorire il deterioramento di alcuni prodotti. L'ideale è conservarli in un ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

Come capire se un cosmetico si è deteriorato?

I segnali più comuni sono un cambiamento del colore, un odore diverso dal normale, una consistenza alterata, la separazione della fase oleosa da quella acquosa oppure la comparsa di grumi. Anche un packaging deformato o gonfio può essere un campanello d'allarme. Inoltre è importante rispettare il PAO (Period After Opening), cioè il periodo entro cui il prodotto dovrebbe essere utilizzato dopo l'apertura, indicato dal simbolo del vasetto aperto con il numero di mesi.

Un cosmetico alterato può causare problemi alla pelle?

Assolutamente sì. Un cosmetico deteriorato può non solo perdere efficacia, ma anche aumentare il rischio di irritazioni, dermatiti da contatto, reazioni infiammatorie o contaminazioni microbiologiche, soprattutto se il sistema conservante è stato compromesso. Questo vale in particolare per chi ha una pelle sensibile, acneica o affetta da patologie dermatologiche. Per questo è sempre preferibile non utilizzare prodotti che presentano evidenti alterazioni di colore, odore o consistenza, anche se non hanno ancora raggiunto la data di scadenza. In dermatologia, una corretta conservazione dei cosmetici è parte integrante della cura della pelle.