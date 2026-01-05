Zverev è già esasperato: “Questo fatica a muoversi e serve a 230 orari, ma come fa? È una follia”

Alexander Zverev è stato sconfitto da Hurkacz nella United Cup. Il polacco non vinceva una partita da 7 mesi. Durante l’incontro il tedesco si è infuriato: “Si muove a malapena, come fa a servire così. Con questo freddo, è pazzesco”.

Alexander Zverev è in Australia per la United Cup, ha iniziato bene il suo cammino battendo Griekspoor, ma poi è stato seccamente in due set da Hubert Hurkacz, che ha vinto la prima partita dopo sette mesi. Durante l'incontro il numero 3 della classifica ATP è andato in escandescenza. Oggetto della sua rabbia la velocità di servizio del suo avversario, che ha tirato una serie di bordate che hanno stupito, oltre che messo in notevole difficoltà, il tedesco.

Hurkacz batte Zverev alla United Cup

Hurkacz è stato un giocatore di altissimo livello, ma negli ultimi anni ha avuto seri problemi fisici. Lo scorso giugno ha dovuto fermarsi, si è operato al ginocchio ed ha chiuso un'annata terribile. Da numero 195 ATP si è presentato alla United Cup, dove ha vinto sorprendentemente e soprattutto nettamente contro Zverev, piegato in due set con il punteggio di 6-3 6-4.

Per Hurkacz è il primo successo dopo sette mesi! Un risultato meraviglioso per lui e pessimo per Zverev, che nel corso della partita ha mostrato tutto il suo nervosismo, ripreso dalle telecamere e soprattutto immortalato dai microfoni posti a bordo campo.

"Riesce a malapena a muoversi e serve così"

Zverev nel corso del match, vedendo servire Hurkacz in modo potente e preciso capisce di non avere chance e perde la calma. In un cambio di campo, parlando con il padre (per l'occasione capitano della Germania), si sfoga e non usa parole semplici per definire la sua rabbia, la sua frustrazione pensando sia a sé stesso che al suo avversario: "Perché non servo così? Lui non gioca da due f****** anni e serve a 230 chilometri orari. Di notte, quando fa freddo. Ma come fa? È pazzesco. Riesce a malapena a muoversi e serve così".

Germania battuta 3-0 dalla Polonia

Uno sfogo che non da la scossa a Zverev, che viene battuto in due set e che non trova nemmeno la verve giusta nel doppio, perso insieme a Laura Siegemund. Il successo in rimonta di Iga Swiatek su Eva Lys dà il 3-0 alla Polonia e mette quasi fuori la Germania dalla United Cup.