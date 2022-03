Zverev da carnefice a vittima, gli insulti sono pesantissimi: “Hanno superato il limite” Il tennista tedesco numero 3 del mondo ha trovato un’atmosfera molto ostile in Brasile dove è sceso in campo con la Germania per la Coppa Davis. Zverev ha denunciato quanto accaduto contro Monteiro.

A cura di Marco Beltrami

Non è un periodo facile per Alexander Zverev. Il tennista tedesco numero 3 al mondo sta pagando dazio per quanto accaduto al torneo di Acapulco. Le immagini del suo raptus di follia in occasione del doppio, con la feroce protesta contro l'arbitro culminata nei ripetuti colpi alla sua sedia, hanno fatto il giro del mondo. Oltre ad incassare la squalifica nell'evento messicano anche nel tabellone del singolo, il 24enne ha dovuto fare i conti con tante critiche anche da parte di addetti ai lavori e colleghi celebri, come per esempio Serena Williams. L'eco delle vicende di Acapulco è arrivato anche in Brasile dove Zverev è stato impegnato con la sua nazionale in Coppa Davis.

Il giocatore ha guidato la sua Germania nel confronto contro il Brasile, valido per il turno di qualificazione alla fase finale. Dopo aver vinto nel primo match contro Seyboth Wild, Alexander Zverev ha concesso il bis contro Thiago Monteiro. Queste due vittorie insieme a quella del doppio hanno reso inutile, quella di Monteiro contro Struff, regalando alla Germania la vittoria finale. Prova di forza dei tedeschi sulla terra rossa sudamericana, in un ambiente a dir poco incandescente. Come spesso accade in Sudamerica, il pubblico di casa ha provato in tutti i modi a condizionare l'esito del confronto, schierandosi apertamente dalla parte dei tennisti verdeoro.

Non sono mancati i momenti di nervosismo da parte di Zverev, che in occasione del confronto con Monteiro ha chiesto a più riprese al giudice di sedia di intervenire per ammonire il pubblico spingendo i presenti ad un atteggiamento più corretto. Ma cosa ha fatto arrabbiare il tedesco? Prima di tutto i tifosi brasiliani hanno preso in giro il giocatore ospite, con un coro su Acapulco per ricordargli quanto accaduto poche settimane fa. Oltre agli sfottò però, a quanto pare si è andati oltre con offese anche ai familiari di Zverev e riferimenti alla sua ex ragazza Olya Sharypova, che lo ha accusato di violenza domestica.

A denunciare il tutto è stato lo stesso Zverev che dopo essersi dimostrato molto freddo in campo, riuscendo anche ad ottenere il massimo risultato, nella conferenza stampa post-match si è sfogato sottolineando l'atteggiamento scorretto dei tifosi avversari: "Oggi il pubblico brasiliano ha superato il limite durante la partita: ho sentito insultare pesantemente la mia famiglia e le persone che amo. Questo è inaccettabile. Quando si tratta di insultare i membri della tua famiglia o qualcuno che ami, è qui che traccio il limite in termini di rispetto. E oggi il pubblico ha superato i limiti durante ogni partita o quasi".