Serena Williams attacca Zverev: “Se facevo quello che ha fatto lui sarei finita in galera” La tennista ha detto che non c’è parità, per Serena Williams la sanzione di Zverev è stata leggera, ed ha aggiunto che se si fosse comportata così sarebbe stata punita pesantemente.

A cura di Alessio Morra

Alexander Zverev nel torneo di Acapulco è stato squalificato a causa di un atteggiamento davvero vergognoso. Al termine del match di primo turno del torneo di doppio ha preso a racchettate il seggiolone dell'arbitro. Estromesso dal torneo, il tedesco sembrava dovesse subire una sanzione molto pesante, si parlava di un mese almeno di stop. Ma non è stato così. E quella decisione ha fatto infuriare Serena Williams.

La tennista americana, ex numero 1 del mondo e vincitrice di 23 prove dello Slam, ha parlato dell'atteggiamento di Zverev che è stato squalificato dal torneo di Acapulco e senza problemi Serena Williams ha detto che se lei si fosse comportata allo stesso modo avrebbe subito una sanzione molto peggiore rispetto a Zverev: "C'è un evidente doppio standard sul Tour, te ne accorgi guardandoti attorno. Se fossi stata io a comportarmi come Zverev, probabilmente adesso sarei in galera. E non scherzo”.

Nell'intervista rilasciata a Christiane Amanpour della Cnn, Williams è stata dura ricordando anche i suoi precedenti. Nel 2009 agli US Open Serena venne multata pesantemente per aver minacciato un giudice di linea (disse che le avrebbe ‘ficcato una pallina in gola ndr.). "In passato sono stata in libertà vigilata ma è meglio non toccare l’argomento".

Zverev nel 500 di Acapulco ha preso a racchettate la postazione del giudice di sedia e ha usato anche delle parole feroci. L'indagine per la verità è ancora in corso, ma i 20mila euro di multa e la cancellazione dei 45 punti conquistati per il torneo messicano sembrano onestamente pochini per il tedesco, che la prossima settimana sarà regolarmente in campo a Indian Wells. Secondo Williams i giocatori e le giocatrici di colore vengono maggiormente penalizzati a causa della discriminazione razziale.

Infine l'americana ha detto che nonostante abbia giocato pochissimo negli ultimi due anni sogna ancora di poter conquistare il 24° torneo dello Slam, se ci riuscisse raggiungerebbe Margaret Court Smith, che detiene il record di Slam vinti (uomini compresi): "A volte penso che avrei dovuto già infrangere il record e avere circa 30 o 32 Grand Slam- Ho avuto molte possibilità di farlo. Non mi arrendo".