Zverev accusato di violenza dalla ex Olga, l’ATP apre un’indagine: “Situazione grave”

A cura di Marco Beltrami

L'Atp, ovvero l'Associazione dei Tennisti Professionisti, ha deciso di vederci chiaro su Alexander Zverev. Il tennista tedesco numero 4 del mondo e reduce dalla vittoria dell'oro olimpico, è stato accusato nel 2019 dall'ex fidanzata Olga Sharypova di violenza domestica. L'organismo che cura gli interessi di tutti i giocatori professionisti di sesso maschile ha aperto un'indagine, con l'obiettivo di far luce su quanto accaduto. Zverev dal canto suo si è difeso, smentendo categoricamente tutti i racconti della donna.

Nella scorsa annata Alexander Zverev è finito al centro di accuse pesantissime da parte di Olga Sharypova. Quest'ultima, ex tennista e prima amica e poi compagna del giocatore ha raccontato episodi sconcertanti: dal tentativo di soffocamento con un cuscino, ad uno spintone contro un muro e così via. Al New York Times, la Sharypova aveva parlato di "relazione tossica", chiarendo di essere tornata poi insieme a Zverev su pressione degli amici che non le credevano. Erano arrivati così, a detta della donna, altri episodi di violenza durante alcuni tornei. Per questo Olga ha rivelato di aver tentato anche il suicidio.

Zverev in un'intervista alla Bild dal canto suo ha smentito tutte le accuse, rivelando di essere rimasto profondamente scosso dalle parole della sua ex: "Non c’è nulla di vero. Il problema è che oggi, con la forza dei social, puoi accusare chiunque di qualsiasi cosa. Più ne parlo, più la storia si ingrandisce e per più tempo si trascina. Per questo abbiamo deciso di non passare alle vie legali". A detta del tennista reduce dalla vittoria di 4 tornei nel 2021 la Sharypova avrebbe avuto un piano preciso: "Se guardate quando è successo, vedete che ha mosso quelle accuse subito dopo che si è saputo che Brenda (sua ultima ex compagna, ndr) era incinta. Prima di quello, Olga e io non avevamo contatti da un anno. Neanche quando ha cercato di rimettersi con me attraverso i miei genitori, ma io non lo volevo. Credo che il tempismo dica tutto".

A distanza praticamente di un anno ecco la decisione dell'Atp di aprire un'indagine sulle accuse riguardanti Alexander Zverev. Dopo aver condannato qualsiasi forma di violenza o abuso, il Ceo Calvelli ha annunciato la volontà di andare fino in fondo sulle accuse relative alla condotta di un membro dell'Atp: "Le accuse mosse contro Alexander Zverev sono gravi e abbiamo la responsabilità di affrontarle. Ci auguriamo che la nostra indagine ci consentirà di stabilire i fatti e determinare un'adeguata azione di follow-up. Comprendiamo che Zverev accoglie con favore la nostra indagine e riconosciamo di aver negato tutte le accuse. Monitoreremo anche eventuali ulteriori sviluppi legali a seguito dell'ingiunzione preliminare ottenuta da Zverev nei tribunali tedeschi".