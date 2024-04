video suggerito

L’arbitro lo ammonisce, Hurkacz si arrabbia e gli risponde: “Sei uno psicologo o cosa?” Durante il match con Bautista-Agut del secondo turno di Montecarlo, Hubert Hurkacz ha ricevuto un’ammonizione e ha poi discusso con l’arbitro che ha usato una frase che lo ha infastidito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Hubert Hurkacz è uno dei giocatori più caldi del momento. Il tennista polacco, reduce dal successo all'Estoril, si è qualificato per gli ottavi di finale pure a Montecarlo. Nel corso dell'incontro con Bautista-Agut il numero 8 della classifica ATP ha dato vita a un involontario siparietto con il giudice di sedia, durante la discussione su un punto contestato.

Ragazzo serio, posato, gentilissimo, Hurkacz (che è uno dei pochi amici veri sul circuito di Sinner) nelle ultime settimane suo malgrado ha conquistato le copertine anche per vicende extra tennistiche.A Miami ha perso il controllo durante il match con Dimitrov, salvo poi scusarsi per il comportamento. Mentre in Portogallo ha ricevuto il premio in denaro di 88 mila euro con un bonifico immediato, una cosa mai vista su un campo da tennis.

Da Estoril è volato a Montecarlo ed ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per battere Jack Draper al tie-break decisivo nel primo turno, poi ha sfidato Roberto Bautista-Agut, tennista spagnolo che per anni è stato un esempio da prendere per tutti. Giocatore senza eccessive qualità che è riuscito, nonostante ciò, ad avere una carriera splendida, ma che ora è un po' in declino. Il ritorno dopo un serio infortunio è assai faticoso.

Bautista-Agut però nel Principato ha dato ottimi segnali, ha superato le qualificazioni e passato un turno, e contro Hurkacz ha perso 7-5 7-6. Nel match c'è stato un momento di tensione tra l'arbitro e il tennista polacco agli albori del secondo set.

Lo spagnolo serve e vince un punto, il polacco dopo averlo perso colpisce la pallina, lo fa d'istinto, la pallina vola via, fuori dal campo. Di diritto c'è un warning (un'ammonizione) per il giocatore che la prende male. Il giudice di sedia Richard Haigh e il numero 8 al mondo continuano a discutere. Parlano per una trentina di secondi abbondanti. Haigh parlando al tennista dice: "Mi sembrava che ci fosse un po' di frustrazione per il punto precedente".

E sentendo quella frase che Hurkacz si indispone, non risponde in malo modo all'arbitro ma in maniera piccata dice: "Il punto precedente? Sei uno psicologo o cosa? Che diavolo". La discussione finisce lì, Hurkacz poi vincerà, ma intanto colpisce vedere un battibecco così su un campo da tennis.