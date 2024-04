video suggerito

Hurkacz vince il torneo e gli mostrano il bonifico istantaneo da 88mila euro: premiazione surreale Hubert Hurkacz ha vinto il torneo 250 di Estoril. Il tennista polacco grazie a questo successo ha ottenuto il best ranking ATP, salendo al numero 7, ed ha portato a casa anche 88mila euro che gli sono stati consegnati in un modo alternativo e imbarazzante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Hubert Hurkacz ha vinto il torneo ATP 250 dell'Estoril ed ha sfatato un tabù, perché è riuscito a trionfare finalmente sulla terra rossa. Hurkacz conferma il suo buon avvio di stagione incamerando anche 250 punti, utilissimi nella classifica mondiale. Quando l'incontro è terminato ovviamente era raggiante, ma poco dopo ha vissuto momenti di estremo imbarazzo quando gli è stato versato pubblicamente con un bonifico istantaneo il premio in denaro, lauto, che spetta al vincitore. Una situazione piuttosto assurda che non è passata inosservata.

Il torneo portoghese è quello che apre la stagione sul rosso. Sembrava che Hurkacz e Ruud dovessero sfidarsi in finale, invece a sorpresa il norvegese è stato battuto dallo spagnolo Pedro Martinez. Il polacco, che ha avuto un tabellone piuttosto agevole, in finale si è imposto in due set e così ha conquistato l'ottavo titolo ATP (come Berrettini). Hurkacz grazie a questo successo si issa al 7° posto della classifica mondiale, record personale.

Giocatore di alto livello, vincitore di due titoli 1000, ragazzo perbene e tradizionalmente corretto, ha usufruito del sostegno del pubblico già in semifinale quando ha sfidato ‘il cattivo' per i tifosi portoghesi, che se li è inimicati per una vicenda fortemente polemica con Nuno Borges, l'idolo di casa. Vinto il torneo Hurkacz è stato naturalmente il grande protagonista della premiazione. Niente di nuovo per lui, che ha giocato dieci finali ATP ( due dei tornei 1000).

Ma quello che ha vissuto sul centrale dell'Estoril non lo poteva nemmeno immaginare. Perché lo sponsor del torneo, una banca, la Millenium BCP, che invece di consegnargli uno di quei classici assegni giganti ha deciso di fargli un bonifico istantaneo, usando l'app apposita. Un bel modo per farsi pubblicità senz'altro, ma un modo che non è piaciuto troppo al buon Hurkacz che ha visto il rappresentante della società premere un tasto e inviare sul suo conto, naturalmente invisibile, gli 88 mila euro del premio che spetta al vincitore del torneo.

Hurkacz ha sorriso, ha fatto un buon viso a cattivo gioco, ma guardando bene il viso del giocatore polacco si è capito che fosse in imbarazzo. E come dargli torto. Con i social che sono impazziti ironizzando tanto. In un attimo tutti hanno scoperto che il primo polacco a vincere un torneo sulla terra rossa dal 1981 aveva portato a casa 88 mila euro.

Certo, si sa, che i tennisti di livello guadagnano grosse cifre, ma in questo modo è stato tutto spiattellato in diretta mondiale. Chiaro l'intento dello sponsor, che però è stato leggermente inopportuno nei confronti di Hurkacz, che ora proverà ad aumentare il suo bottino di punti e del montepremi a Montecarlo.