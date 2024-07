video suggerito

Quanto guadagna Jasmine Paolini se vince Wimbledon: montepremi e prize money del torneo di tennis Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova giocheranno la finale del torneo femminile di Wimbledon. Chi conquisterà i Championships incasserà oltre 3 milioni di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Wimbledon avrà una nuova campionessa. Nel pomeriggio disputeranno per la prima volta la finale dei Championships sui campi dell'All England Club Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova, che hanno eliminato in semifinale rispettivamente Vekic e Rybakina. Per Paolini è la seconda finale Slam consecutiva, dopo quella giocata al Roland Garros, l'ultima a riuscirci era stata Serena Williams, per la ceca pure è la seconda in assoluta, l'altra l'ha vinta. In ogni caso sia Paolini che Krejcikova guadagnarono una cifra molto importante, anche se quando saranno in campo nessuna delle due finalista penserà né al prize money né ai punti in palio. Perché Wimbledon vale molto di più.

Quanto guadagna Paolini se vince la finale di Wimbledon: il montepremi

A Wimbledon, come ormai in tutte le prove del Grande Slam, il montepremi è identico per donne e uomini. I premi sono gli stessi. Chi vincerà il torneo di Wimbledon incasserà oltre tre milioni di euro, per la precisione 3.206.285 euro. Questa sarà la somma che guadagnerà Paolini dunque in caso di trionfo, dovesse invece perdere la finale l'azzurra porterà a casa 1.662.518 euro.

Tutti i prize money del torneo di Wimbledon: premi e punti WTA

Dunque il successo a Wimbledon porterà nelle tasche della vincitrice oltre tre milioni di euro, e anche 2000 punti per la classifica WTA. Mentre saranno 1200 i punti per la finalista perdente, con a corredo un milione e seicentosessantadue mila euro.

Primo turno – € 71.750 (10 punti)

– € 71.750 (10 punti) Secondo turno – € 110.438 (45 punti)

– € 110.438 (45 punti) Terzo turno – € 169.814 (90 punti)

– € 169.814 (90 punti) Ottavi – € 268.377 (180 punti)

– € 268.377 (180 punti) Quarti – € 445.317 (360 punti)

– € 445.317 (360 punti) Semifinale – € 849.071 (720 punti)

– € 849.071 (720 punti) Finalista – € 1.662.518 (1200 punti)

– € 1.662.518 (1200 punti) Vincitrice – € 3.206.285 (2000 punti)