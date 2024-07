video suggerito

Jasmine Paolini sente il suo nome accanto a Serena Williams, è incredula: “Questa cosa è folle” Emozioni a non finire per Jasmine Paolini dopo la vittoria su Vekic che le ha permesso di conquistare la finale di Wimbledon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È tutto vero. Jasmine Paolini è la prima tennista italiana in finale a Wimbledon. Un'altra impresa della tennista azzurra che ha battuto Vekic e ora affronterà una tra Rybakina e Krejcikova. Emozioni a non finire e sorriso radioso da parte della giocatrice che da lunedì sarà almeno numero 5 al mondo. E ha eguagliato Serena Williams conquistando due finali Slam di fila nella scorsa stagione tra Roland Garros e Wimbledon.

Paolini superlativa, gioia incontenibile dopo la vittoria su Vekic in semifinale a Wimbledon

La sua gioia dopo la battaglia in semifinale è contagioso, e fa impazzire il pubblico. La stanchezza passa quasi in secondo piano, conta infatti solo il finale e non quell'inizio tremendo: "È stata durissima, tirava vincenti da tutte le parti. Ho fatto una fatica tremenda ma continuavo a ripetermi ‘combatti su ogni palla, cerca di migliorare perché servi davvero male‘. Sono felicissima, mi ricorderò questa partita per sempre".

Come ha fatto Jasmine Paolini a conquistare la finale di Wimbledon

Come ha fatto a rimontare Jasmine? Cosa le passava in mente dopo un primo parziale dominato o quasi dall'avversaria? Paolini rivela tutto: "Cercavo di pensare a cosa dovevo fare in campo. Punto dopo punto, mi ripetevo ‘cerca, punto dopo punto'. È difficile, non c'è un posto migliore di questo in cui vale la pena lottare su ogni palla. È bellissimo lottare davanti a voi. Per un tennista è il posto più bello per giocare. Grazie a tutti gli italiani per avermi sostenuto".

Leggi anche Jasmine Paolini è in finale a Wimbledon! Meravigliosa impresa in rimonta contro Donna Vekic

Jasmine Paolini come Serena Williams

E tutto è andato per il meglio sotto gli occhi commossi e felici della sua famiglia, che ha sofferto e poi gioito con lei. E ora Paolini ha raggiunto la finale sia del Roland Garros che di Wimbledon come Serena Williams. Una situazione folle per lei: "Non è facile per la mia famiglia, vivere una partita come questa una montagna russa emotiva. Mi hanno sostenuto da sempre, grazie! Questi ultimi mesi sono stati folli mi devo ancora rendere conto però cerco di concentrarmi su quello che devo fare in campo e vivere bene quello che sto facendo. Guardavo le finali di Wimbledon da ragazzina, vivo alla giornata e mi diverto. Ma è una situazione folle!".

Adesso gioia e riposo, aspettando la finale di sabato: "È normale essere stanchi. Spero abbiate apprezzato la partita, è stata tesissima e ora è il momento di recuperare. Adesso credo che andrò a fare un bagno di ghiaccio, ma sono felicissima di essere in finale".