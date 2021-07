US Open 2021, l’entry list ufficiale: 13 italiani in tabellone e Djokovic a caccia dello Slam Sono ben 13 i tennisti italiani che giocheranno gli US Open 21, nove uomini e quattro donne. Ma a New York, dal 30 agosto al 12 settembre, l’attenzione sarà posta tutta su Nole Djokovic che insegue il Grande Slam, impresa che non riesce a nessun tennista dal 1969. Berrettini guida la folta rappresenta azzurra e proverà a giocarsi il titolo come fatto a Wimbledon.

A cura di Alessio Morra

Sono state rese note le entry list dei tornei maschili e femminili degli US Open, l'ultima prova del Grande Slam del 2021. Ai nastri di partenza, almeno finora, sono preannunciati tutti i big a differenza del torneo olimpico, disertato in massa. Sorride l'Italia che ha nel tabellone principale degli US Open 13 giocatori – 9 uomini e 4 donne – a cui se ne possono aggiungerne altri, eventualmente provenienti dalle qualificazioni.

Djokovic insegue il Grande Slam

A New York si giocherà dal 30 agosto al 12 settembre e gli occhi saranno tutti su Novak Djokovic che ha vinto le tre prove Slam disputate finora nel 2021, agli Australian Open ha sconfitto in finale Medvedev, mentre al Roland Garros rimontando due set ha mandato al tappeto Stefanos Tsitsipas. A Wimbledon Djokovic ha superato in quattro set Berrettini e adesso agli US Open cercherà di scrivere la storia del tennis diventando il primo tennista a realizzare lo Slam dal 1969. Sono iscritti tutti i big: da Federer, che comunque è a rischio, a Berrettini, che salta le Olimpiadi per infortunio, fino al numero 2 ATP Medvedev e sono in lizza anche gli ultimi due vincitori degli US Open Nadal e Thiem, reduce da un infortunio.

Gli italiani che disputeranno US Open 2021

Uomini (9): Berrettini, Sinner, Fognini, Sonego, Travaglia, Caruso, Cecchinato, Seppi, Mager.

Donne (4): Giorgi, Paolini, Trevisan, Errani.

US Open, l'entry list maschile

1 Novak Djokovic, 2 Daniil Medvedev, 3 Rafael Nadal, 4 Stefanos Tsitsipas, 5 Alexander Zverev, 6 Dominic Thiem, 7 Andrey Rublev, 8 Matteo Berrettini, 9 Roger Federer, 10 Denis Shapovalov, 11 Pablo Carreno Busta, 12 Hubert Hurkacz, 13 Diego Schwartzman, 14 Casper Ruud, 15 Felix Auger-Aliassime, 16 Roberto Bautista Agut, 17 Alex de Minaur, 18 Gael Monfils, 19 Cristian Garin, 20 David Goffin, 21 Grigor Dimitrov, 22 Milos Raonic, 23 Jannik Sinner, 24 Aslan Karatsev, 25 Karen Khachanov, 26 Lorenzo Sonego, 27 Daniel Evans, 28 Ugo Humbert, 29 Stan Wawrinka, 30 Cameron Norrie, 31 Fabio Fognini, 32 Reilly Opelka, 33 Borna Coric, 34 Filip Krajinovic, 35 Alejandro Davidovich Fokina, 36 Marin Cilic, 37 Taylor Fritz, 38 Marton Fucsovics, 39 John Isner, 40 Alexander Bublik, 41 Adrian Mannarino, 42 Nikoloz Basilashvili, 43 Albert Ramos-Vinolas, 44 John Millman, 45 Dusan Lajovic, 46 Federico Delbonis, 47 Sebastian Korda, 48 Jan-Lennard Struff, 49 Benoit Paire, 50 Miomir Kecmanovic, 51 Lloyd Harris, 52 Laslo Djere, 53 Frances Tiafoe, 54 Tommy Paul, 55 Yoshihito Nishioka, 56 Nick Kyrgios, 57 Dominik Koepfer, 58 Aljaz Bedene, 59 Richard Gasquet, 60 Vasek Pospisil, 61 Lorenzo Musetti, 62 Federico Coria, 63 Jordan Thompson, 64 Marcos Giron,

65 Pablo Andujar, 66 Ilya Ivashka, 67 Jaume Munar, 68 Jeremy Chardy, 69 Kei Nishikori, 70 Sam Querrey, 71 Soonwoo Kwon, 72 Alexei Popyrin, 73 Carlos Alcaraz, 74 Kevin Anderson, 75 Gianluca Mager, 76 Guido Pella, 77 James Duckworth, 78 Emil Ruusuvuori, 79 Egor Gerasimov, 80 Facundo Bagnis, 81 Tennys Sandgren, 82 Marco Cecchinato, 83 Steve Johnson, 84 Ricardas Berankis, 85 Kyle Edmund, 86 Jiri Vesely, 87 Andreas Seppi, 88 Corentin Moutet, 89 Feliciano Lopez, 90 Roberto Carballes Baena, 91 Stefano Travaglia, 92 Radu Albot, 93 Jo-Wilfried Tsonga, 94 Pablo Cuevas, 95 Thiago Monteiro, 96 Mikael Ymer, 97 Pedro Martinez, 98 Norbert Gombos, 99 Yannick Hanfmann, 100 Arthur Rinderknech, 101 Pierre-Hugues Herbert, 102 Gilles Simon, 103 Lucas Pouille, 112 Philipp Kohlschreiber (Ranking Protetto). Si aggiungeranno poi 8 wild card e 16 qualificati.

Us Open, entry list femminile

1 Barty, 2 Osaka, 3 Sabalenka, 4 Kenin, 5 Andreescu, 6 Svitolina, 7 Pliskova, 8 Swiatek, 9 Muguruza, 10 Halep, 11 Krejcikova, 12 Bencic, 13 Kvitova, 14 Azarenka, 15 Brady, 16 Serena Williams, 17 Mertens, 18 Pavlyuchenkova, 19 Sakkari, 20 Rybakina, 22 Kerber, 23 Jabeur, 24 Muchova, 25 Gauff, 26 Keys, 27 Pegula, 28 Kontaveit, 29 Badosa, 30 Ostapenko, 31 Kasatkina, 32 Martic, 33 Kudermetova, 34 Alexandrova, 35 Putintseva, 36 Riske, 37 Zidansek, 38 Podoroska, 39 Cirstea, 40 Konta, 41 Vondrousova, 42 Rogers, 44 Collins, 45 Linette, 46 Yastremska, 47 Vekic, 47 Shvedova (Ranking Protetto), 48 Sorribes Tormo, 49 Wang, Qiang, 50 Golubic, 51 Tomljanovic, 53 Sevastova, 54 Samsonova, 55 Teichmann, 56 Bouzkova, 57 Zhang, 58 Giorgi, 59 Peterson, 60 Siniakova, 61 Siegemund, 62 Van Uytvanck, 63 Mladenovic, 64 Ferro, 65 Kostyuk, 66 Cornet, 67 Martincova, 68 Watson, 68 Suarez Navarro (Ranking Protetto), 69 Kovinic, 70 Stephens, 71 Ann Li, 72 Fernandez, 73 Garcia, 74 Tig, 75 Hsieh, 76 Pera, 77 Hibino, 78 Brengle, 79 Osorio Serrano, 80 Kalinina, 81 Begu, 82 Kanepi, 83 Blinkova, 84 Anisimova, 85 Rus, 86 Potapova, 87 Sasnovich, 88 Hercog, 89 Gracheva, 90 Stojanovic, 90 Jorovic (Ranking Protetto); 91 Zvonareva, 92 Paolini, 94 Doi, 95 Davis, 96 Tauson, 97 Petkovic, 97 Stosur (Ranking Protetto), 98 Burel, 99 Diyas, 100 McHale, 101 Bogdan, 102 Trevisan, 103 Pironkova, 104 Errani. Si aggiungeranno 16 tennisti provenienti dalle Qualificazioni e 8 Wild Card.