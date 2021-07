Matteo Berrettini salta le Olimpiadi di Tokyo per un infortunio muscolare A causa di un infortunio Matteo Berrettini non disputerà i Giochi Olimpici di Tokyo. Un peccato. Perché il tennista romano stava attraversando un bel momento e aveva la possibilità di conquistare anche una medaglia alle Olimpiadi. Un infortunio muscolare lo terrà fermo per almeno 15 giorni e ora si spera possa tornare al top per i tornei che si disputeranno in Nord America in estate.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini non disputerà le Olimpiadi di Tokyo, a causa di un infortunio muscolare il tennista romano ha dato forfait. L'Italia perde uno dei suoi alfieri. Il torneo di tennis maschile di Tokyo continua a perdere i pezzi e si sta indebolendo e non poco. Nelle scorse settimane avevano dato forfait già Nadal, Thiem e Jannik Sinner.

Infortunio muscolare e 15 giorni di stop

Un vero peccato per questo problema che non consentirà al giocatore romano, recente finalista a Wimbledon, di essere presente ai Giochi Olimpici. La notizia l'ha diffusa l'ANSA che fa sapere che: "Il campione è alle prese con un risentimento muscolare e deve restare a riposo 15 giorni". Dunque Berrettini non sarà in campo a Tokyo e dovrà fermarsi fino all'inizio di agosto. E ora Matteo spera di essere pronto per disputare i due tornei ‘1000' di Montreal e Cincinnati, due appuntamenti classici che danno tanti punti ATP – Berrettini è numero 3 della Race.

Tante rinunce al torneo olimpico di tennis

Adesso l'Italia manderà solo sei tennisti alle Olimpiadi di Tokyo, a meno che non venga sostituito con un altro giocatore italiano Berrettini. Sono iscritti Lorenzo Sonego, che sarà quello con la classifica migliore, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti, che ha preso il posto di Sinner. Mentre tra le donne ci saranno Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Sara Errani, che è entrata dopo i numerosi forfait che hanno colpito anche il torneo femminile – compresi quelli di Serena Williams, Angelique Kerber e Vika Azarenka. Se Berrettini non verrà sostituito da un altro giocatore italiano non potranno iscriversi due coppie nel torneo di doppio maschile.