Caos tecnologia a Madrid, Siniakova esplode dopo l’errore: “Fischiate il sistema non noi”

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La tecnologia continua a far discutere a Madrid. Ancora un caso di divergenza tra la chiamata automatica del "sistema" e il segno della pallina, per far infuriare i giocatori con gli arbitri costretti dal regolamento a fidarsi del "falco". Questa volta ad arrabbiarsi è stata la numero uno del doppio Siniakova e la sua compagna Townsend, per una situazione molto simile a quelle capitate nei giorni scorsi.

Polemiche a Madrid per la non chiamata del sistema, nel match di Siniakova e Townsend

La situazione della discordia si è verificata sul set point in favore della coppia formata da Siniakova e Townsend. La risposta dell’americana è stata intercettata a rete dall’avversaria che però non è riuscita a controllarla. La palla è caduta a ridosso della linea di fondo campo e la coppia numero due del tabellone ha subito evidenziato come il colpo fosse finito fuori. Non è stata di questa opinione, però, la giudice di sedia, che ha fatto riferimento alla mancata chiamata della tecnologia. Il sistema elettronico ha considerato buona la palla, con lo screen trasmesso poi sui tabelloni che ha confermato la pizzicata sulla linea di fondo.

La furia della tennista americana

Nessuna chiamata dell'out, con Siniakova e soprattutto Townsend che hanno protestato a lungo con l'arbitro evidenziando come il segno sulla terra della pallina fosse tutto fuori. La giocatrice americana si è sfogata con l'ufficiale di gara: "Non capisco perché tu sia qui. O perché loro siano lì. Che senso ha tutto questo? Il segno non tocca minimamente la linea. Per favore, vieni a guardare". La giudice di sedia però ha spiegato di non poter fare niente al cospetto del sistema, applicando alla lettera il regolamento: "Io ti credo. Ma il problema è che, una volta che il sistema è attivo, non posso cambiare la decisione".

Siniakova si è lamentata facendo riferimento ai già tanti casi di divergenze tra segni e chiamata elettronica: "Ci sono già stati così tanti errori in questo torneo e non fanno niente per rimediare?". Nessun cambio di decisione, mentre il pubblico ha iniziato a farsi sentire per la pausa prolungata nel gioco a causa delle polemiche. Alla fine Siniakova, infastidita dall'atteggiamento degli spettatori, ha urlato: "Sì, dai! Fischiate il sistema, non noi". Insomma, bisognerà fare qualcosa per cercare di trovare un compromesso e cancellare queste divergenze.