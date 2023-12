Una racchetta scagliata via da Djokovic finisce nelle mani di questa ragazza: ora è diventata ricca Abby Doherty prese al volo sugli spalti del Roland Garros una racchetta che Djokovic lanciò dopo aver vinto la finale del 2016. Quella racchetta è stata messa all’asta ed è stata venduta a una cifra altissima, che non rappresenta però un record.

A cura di Alessio Morra

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un momento di gioia enorme per Novak Djokovic si è tramutato in un guadagno straordinario per una ragazza americana, tale Abby Doherty, che sette anni e mezzo dopo aver preso al volo una racchetta che il tennista aveva lanciato sugli spalti dopo il primo successo al Roland Garros ha deciso di metterla all'asta. E l'asta è stata fortemente remunerativa. Abby Doherty ha incassato oltre centomila dollari.

Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic hanno segnato, e stanno segnando nel caso del serbo, un ventennio nel tennis. Federer, pure per età, è stato il premio a vincere tutte e quattro le prove del Grande Slam (ci è riuscito a Parigi nel 2009, aveva quasi 28 anni), poi è toccato a Rafa, che il poker personale lo ha fatto quando ha trionfato per la prima volta agli US Open, settembre 2010 (di anni ne aveva 24). Poi al traguardo o meglio quel traguardo lo ha raggiunto Novak Djokovic che nel giugno 2016 (a 29 anni) ha vinto pure il Roland Garros.

Lei è Abby Doherty, la tifosa che ha recuperato nel 2016 e poi messo all'asta la racchetta di Djokovic (foto tmz).

Una gioia immensa ha provato in quel momento Djokovic che dopo aver sconfitto in quattro set Murray ha lanciato sugli spalti la sua racchetta, una Head Speed ​​Graphene Touch PT113B. Quella racchetta è stata presa al volo da Abby Doherty, che era lì con il papà. Questa ragazza, che all'epoca era una studentessa, ha aspettato tanti anni per decidere cosa fare di quel ‘regalo' di Djokovic, che è finito all'asta.

I record centrati da Djokovic, che ha vissuto un 2023 praticamente perfetto, Sinner e Alcaraz gli hanno impedito di vincere tutto ma ci è andato comunque vicinissimo, hanno fatto crescere di valore la racchetta, che per la verità già di suo era di valore, considerando quella finale e l'impugnatura in pelle di vitello personalizzata a doppio rivestimento.

L'asta è andata quasi alle stelle e chi l'ha vinta ha dovuto sborsare 107 mila dollari, al cambio attuale quasi 100 mila euro, per la precisione quasi 99 mila euro. Va detto, però, che nonostante un valore enorme questa di Djokovic non è la racchetta più costosa della storia del tennis.

Perché hanno avuto un prezzo più alto sia la racchetta con cui Nadal ha vinto la finale degli Australian Open 2020 contro Medvedev, pagata 140 mila dollari, che quella che usò Billie Jean King contro Bobby Riggs, nella famosa partita denominata ‘la battaglia dei sessi' che costò 125 mila dollari.