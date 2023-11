Jannik Sinner perde la finale, Novak Djokovic è perfetto e vince per la 7ª volta le ATP Finals Novak Djokovic ha vinto per la settima volta le ATP Finals. A Torino il numero 1 del mondo ha battuto in due set (6-3 6-4) Jannik Sinner.

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic piazza il settimo sigillo. Il numero 1 del mondo ha vinto ancora una volta le ATP Finals. A Torino, Djokovic ha battuto in due set Jannik Sinnere ha battuto il record di Roger Federer. Djokovic chiude un'annata straordinaria con l'ennesimo successo. Merita applausi infiniti, naturalmente, pure Sinner che avrà modo di giocare tante altre finali importanti, non solo alle Finals.

Novak Djokovic appena scende in campo fa capire subito di essere al massimo, centrato come solo lui sa fare. Servizio micidiale, ace a raffica. Sinner tiene la battuta e si porta sull'1-1, ma nel turno di servizio seguente subisce il break. Djokovic con un altro paio di perle si mette molto avanti, 3-1 e velocità di crociera prediletta per il serbo che martella, non lascia scampo a Jannik che ci prova pure a tenere il ritmo, ma c'è poco da fare.

Sul 5-3 il pubblico lo becca, a Djokovic, dopo un'esultanza focosa in seguito a un errore di Sinner. Poi un altro poi di servizio vincenti ed è 6-3 dopo poco più di mezz'ora. La finale pare già ben indirizzata dalla parte del serbo.

Il secondo set inizia come meglio non potrebbe per il favoritissimo Djokovic, che strappa il servizio a zero a Sinner. Pure da fondo è implacabile. Il numero 1 ATP tiene la battuta a zero e allunga la sua serie di punti anche nel terzo gioco portandosi sullo 0-30. Un contropiede ridà almeno un punto a Jannik, che poi vince un lungo scambio e si scrolla di dosso tutto. Djokovic fa un paio di magie, ma non è fortunato. Sinner cancella tre palle break e con due servizi vincenti si rimette in scia.

Nel sesto gioco Djokovic si innervosisce per i fischi del pubblico e Sinner ne approfitta procurandosi due palle break. Ma in quel momento si mette la maschera da supereroe il serbo che vince quattro punti di fila ed è 4-2 Chance mancata. La partita resta in bilico perché Sinner vince un game durato 16 minuti e resta vicinissimo. Sinner manca altre due palle break, Djokovic si porta 5-3 e poco dopo chiude la finale con il punteggio di 6-3 6-3.