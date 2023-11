Afferrò al volo una storica racchetta di Djokovic, oggi la vende: base d’asta di 10mila dollari La racchetta con cui Novak Djokovic vince il primo Roland Garros della sua carriera finisce all’asta. Può raggiungere cifre importantissime, appassionati scatenati.

Quanto può valere la racchetta di una leggenda del tennis come Novak Djokovic? Lo scopriremo presto, visto che uno dei suoi più celebri attrezzi è stato messo all'asta con una base di 10mila dollari, ovvero poco più di 9mila euro. Si tratta della racchetta con cui Nole, reduce dalla sconfitta contro Sinner in Coppa Davis utilizzò per battere Andy Murray in una finale per me memorabile.

Quell'oggetto ha una storia molto particolare. La racchetta era di proprietà di Abby Doherty, una studentessa universitaria che nel 2016 era presente sul campo centrale del Roland Garros per assistere all'ultimo atto dello slam su terra rossa. Dopo aver assistito a diversi match, la ragazza potette godersi anche lo spettacolo della finale tra le prime due teste di serie. Nole dopo aver perso il primo parziale 6-3, riuscì a vincere gli altri tre con il risultato di 6-1, 6-2, 6-4. Una situazione che gli permise di rompere una vera e propria maledizione al 12° tentativo. Una stagione memorabile per Djokovic che in un anno solare vinse tutti e 4 gli eventi principali (Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open).

Dopo il trionfo parigino Djokovic in estasi utilizzò la racchetta per disegnare un cuore sul campo prima di lanciarla tra la folla. E qui ecco entrare in scena Abby che l'acchiappò al volo. Una gioia incontenibile per quella ragazza che si è trovata nel posto giusto al momento giusto. Suo padre, come riportato da TMZ, ha immortalato il momento con uno scatto per lei memorabile. A distanza di anni, la tifosa ha decisa di mettere all'asta il cimelio: una Head Speed ​​Graphene Touch PT113B, che è ora disponibile per la SCP Auctions.

La racchetta lunga 27 pollici presenta l'impugnatura in pelle di vitello personalizzata a doppio rivestimento di Novak e mostra segni di usura dovuti alla partita con Murray. Secondo gli esperti di aste potrebbe essere venduta ad una cifra di 100mila dollari, ovvero 91mila dollari. Non è la prima volta che una racchetta di Djokovic finisce nelle mani di un fortunato appassionato: celebre anche il caso dell'attrezzo spaccato da Djokovic a Wimbledon durante la finale dell'ultimo torneo persa contro Alcaraz, finita nelle grinfie di uno spettatore fortunato che ha tra le mani un piccolo tesoro.