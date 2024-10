Un ottimo Arnaldi ci prova, Medvedev vince in rimonta e va agli ottavi di Shanghai: affronterà Tsitsipas

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Matteo Arnaldi ha giocato un'ottima partita ma Daniil Medvedev è riuscito a rimontare un set di svantaggio e a prendersi il match, accedendo così agli ottavi di finale di Shanghai. Il tennista russo affronterà Tsitsipas.

L'azzurro ha tenuto in campo per 2 ore e 44 minuti Daniil Medvedev, prima di cedere per 5-7 6-4 6-4, vincendo un primo set in rimonta (da 1-3) e cedendo nel terzo a causa di qualche scelta affrettata sul 4-4 del terzo set.