Sinner spera in una nuova carezza, la dedica è dolcissima: “Grazie per il sostegno” Jannik Sinner stanotte è atteso dal match di quarti di finale dell’Australian Open contro Tsitsipas: alla vigilia il 20enne azzurro manda una dedica speciale.

A cura di Paolo Fiorenza

Battendo Monfils, oggi Matteo Berrettini si è qualificato per le semifinali dell'Australian Open, dove dopodomani affronterà Rafa Nadal. Adesso tocca a Jannik Sinner mettersi in scia del compagno di colori azzurri e cercare di battere l'ostacolo duro rappresentato dal greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 al mondo e tuttavia dato sfavorito dai bookmakers nei confronti del 20enne bolzanino, che è numero 10, a testimonianza non solo della crescita spettacolare del ragazzo allenato da Riccardo Piatti, ma anche del credito che già si è guadagnato in tutto il mondo del tennis.

Il match di quarti di finale tra Sinner e Tsitsipas è in programma nella notte italiana e saranno in molti a mettere la sveglia per assistervi, tanta è la passione che stanno suscitando i nostri due campioni dall'altra parte del mondo. Alla vigilia dell'incontro, il ragazzo di San Candido ha voluto ringraziare quella presenza speciale che lo ha accarezzato durante l'intervista che ha seguito la vittoria su De Minaur: una meravigliosa farfalla che dopo essergli volata intorno si è posata sulla parte posteriore del suo cappellino, restando lì per tutto il tempo senza che l'altoatesino se ne accorgesse.

Soltanto dopo, quando la vicenda è diventata virale, Jannik ha visto tutta la scena e deve aver pensato che forse quest'anno è toccato a lui ricevere il ‘bacio dei sogni'. Già, perchè anche nella scorsa edizione una variopinta farfalla aveva prima ‘corteggiato' e poi si era poggiata sul viso di Naomi Osaka, futura vincitrice del torneo.

Una benedizione benaugurante che sui social si è trasformata in profezia di successo per Sinner, il quale oggi ha postato la foto della farfalla poggiata amorevolmente sulla sua nuca, mandandole una dedica altrettanto dolce: "Grazie per il tuo sostegno". E vedi mai che anche stanotte il nobile lepidottero si ripresenti alla Rod Laver Arena…