video suggerito

Sinner-Shelton domani all’ATP Shanghai, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Sinner torna in campo e affronta negli ottavi di finale del torneo 1000 di Shanghai Ben Shelton. L’incontro si disputerà domani alle 6:30 del mattino di mercoledì 9 ottobre. Diretta TV su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner torna in campo e lo fa in un orario un po' scomodo per i tanti tifosi italiani che lo seguono con affetto e trasporto. Perché la partita degli ottavi del torneo 1000 di Shanghai tra Sinner e Ben Shelton si giocherà alle ore 6:30 di mercoledì 9 ottobre. Il match del numero 1 del mondo è stato programmato per primo sul campo centrale. Per Sinner sarà l'occasione di provare a prendersi la rivincita sull'americano, numero 16 ATP, che lo sconfisse in Cina un anno fa. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, non c'è la diretta in chiaro. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Chi vincerà se la vedrà nei quarti, già giovedì, con Tsitsipas o Medvedev.

A che ora gioca Sinner contro Shelton: orario e programma

Jannik Sinner apre il programma del campo centrale di Shanghai in questa giornata che si prevede ricchissima. Perché si disputano tutti gli ottavi di finale. Sinner e Shelton inizieranno sul centrale alle ore 6:30 italiane (le 12:30 locali). Poi toccherà a Carlos Alcaraz contro Monfils. Non prima delle 12:30 sarà la volta di Novak Djokovic, che è apparso in grande spolvero, e affronterà il russo Safiullin.

Dove vedere Sinner-Shelton in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Shelton TV? La partita degli ottavi di finale del torneo 1000 di Shanghai tra il numero 1 al mondo e l'americano Shelton sarà trasmessa solo da Sky, sul canale 201 (Sky Sport Uno). Non c'è la diretta in chiaro. Streaming possibile per abbonati con Sky Go e NOW.

I precedenti tra Sinner e Shelton

Quattro confronti diretti e tre successi per l'italiano, che ha perso la prima sfida, giocata in Cina un anno fa. Shelton si impose al tie-break del terzo set. Poi solo successi di Jannik, che conduce 3-1 negli head to head grazie alle vittorie ottenute a Vienna (2023), Indian Wells e negli ottavi di Wimbledon. In questi tre incontri l'italiano non ha perso nemmeno un set.

Il tabellone di Sinner nel Masters 1000 di Shanghai

Sinner naturalmente è nella parte alta del tabellone, ora sfida Shelton. Se vincerà Jannik tornerà in campo giovedì, in un orario più comodo, contro il vincente di Medvedev-Tsitsipas. In ogni caso sarebbe una sfida di lusso. Nella parte alta c'è anche Carlos Alcaraz, così come Tommy Paul. In basso Djokovic e Zverev.