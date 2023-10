Sinner esce di scena contro Shelton a Shanghai: ko in rimonta per Jannik Jannik Sinner è stato eliminato da Shelton negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Un brutto ko in rimonta per l’azzurro contro l’americano che ora ha una grande chance a giudicare dal tabellone.

A cura di Marco Beltrami

Si ferma agli ottavi la corsa di Jannik Sinner a Shanghai. Il tennista italiano numero 4 al mondo è stato sconfitto in tre set da Ben Shelton negli ottavi di finale del Masters 1000. Bravo l'americano ad imporsi in rimonta dopo aver perso il primo parziale a conferma di un finale di stagione importante. Spregiudicatezza ed esuberanza lo hanno premiato contro l'altoatesino che forse ha pagato dazio anche ad un pizzico di stanchezza. Ora Shelton nei quarti se la vedrà con il connazionale Korda. Torna a casa Sinner che dovrebbe poi partecipare al torneo di Vienna.

Primo set senza storia a Shanghai con Sinner in totale controllo e capace di chiudere senza particolari patemi con il doppio break a suo vantaggio 6-2. Nel tennis le cose cambiano in fretta e infatti nel secondo parziale, Jannik è calato e non poco al servizio prestando il fianco all'avversario che è riuscito a rimettere il discorso in parità, sfruttando l'unico break piazzato all'azzurro. 6-3 e tutto da rifare dunque per l'altoatesino frustrato per un livello calato in maniera evidente.

Primo set senza storia a Shanghai con Sinner in totale controllo e capace di chiudere senza particolari patemi con il doppio break a suo vantaggio 6-2. Nel tennis le cose cambiano in fretta e infatti nel secondo parziale, Jannik è calato e non poco al servizio prestando il fianco all'avversario che è riuscito a rimettere il discorso in parità, sfruttando l'unico break piazzato all'azzurro. 6-3 e tutto da rifare dunque per l'altoatesino frustrato per un livello calato in maniera evidente.

Il terzo parziale è stato intenso e molto aperto, con entrambi che hanno fatto i conti con occasioni non sfruttare per l'allungo. Il match si è così prolungato fino al tie-break dove Jannik è stato bravo a recuperare da uno svantaggio di 4-0. Alla fine però la potenza al servizio del suo avversario ha fatto la differenza e il primo match-point è stato fatale all'azzurro.