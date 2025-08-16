Sinner “scaricato” da Navarro agli US Open: perché Emma non giocherà il doppio misto con Jannik

Jannik Sinner non disputerà il torneo di doppio misto degli US Open con Emma Navarro. La tennista americana infatti si è ufficialmente ritirata dall'evento per motivi di programmazione: ha deciso infatti di giocare in singolare a Monterrey, dove la prossima settimana inizierà il torneo WTA 500 locale. Il numero uno del mondo, focalizzato totalmente su Cincinnati e sulla prossima sfida in semifinale contro Atmane, ora dovrà decidere il da farsi: cercare un'altra partner o ritirarsi per prepararsi al meglio agli US Open?

Emma Navarro si ritira dal doppio misto con Sinner agli US Open

Il sito dell'ATP Tour ha ufficializzato la decisione della numero 11 al mondo in una nota, in cui sono stati annunciati i cambiamenti delle ultime ore nel torneo di doppio misto dello Slam americano: "Emma Navarro, Paula Badosa e Tommy Paul si sono ritirati dall’evento, lasciando Jannik Sinner, Draper e Pegula senza compagni di squadra".

Cosa succede a Sinner nel torneo di doppio misto

Se Draper e Pegula hanno deciso di giocare insieme, il numero uno al mondo dovrà ancora decidere la sua sorte: "Sinner potrà cercare un’altra partner fino alle 14:00 di domenica e potrà mantenere l’ingresso diretto a seconda della sua classifica combinata in singolare con la nuova compagna di squadra. Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti sono entrati nel tabellone con ingresso diretto proprio a seguito dei ritiri".



Perché Navarro si è ritirata dal doppio

Ma perché Emma Navarro ha deciso di non partecipare al doppio misto? La giocatrice prenderà parte infatti al Monterrey Open proprio la prossima settimana, come ufficializzato dagli organizzatori del torneo. Tutto con buona pace dunque dell'appuntamento in coppia con Sinner. I due non si conoscevano e hanno avuto modo di confrontarsi tra sorrisi e battute proprio sui campi di allenamento di Cincinnati.

Non si sa ora se Sinner potrà o vorrà provare a trovare un nuovo partner con cui iscriversi, anche perché sabato giocherà la semifinale del Cincinnati Open. Alla luce dei suoi risultati nel Masters 1000, con la possibilità di arrivare fino in fondo, l'azzurro potrebbe decidere di riposarsi invece di partecipare al doppio misto con qualcun altro. Infatti potrebbero arrivare anche ulteriori defezioni dopo quella di Navarro, soprattutto da parte di chi, come Iga Swiatek, Elena Rybakina e Carlos Alcaraz, è impegnato nelle fasi finali di Cincinnati.