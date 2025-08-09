Sinner incrocia Emma Navarro a Cincinnati, saluto caloroso: poi Jannik le risponde da vero gentiluomo

Jannik Sinner a Cincinnati ha trovato sul campo d’allenamento Emma Navarro, che sarà la sua partner nel torneo di doppio misto degli US Open. Tra Sinner e Navarro c’è stato un bello scambio di cortesie.

Jannik Sinner ancora non è sceso in campo a Cincinnati e ha fatto già notizia una mezza dozzina di volte. L'enfasi quando c'è Sinner in campo è sempre altissima. Orde di tifosi lo hanno accolto nell'Ohio, dove difende il titolo un anno fa. Durante uno degli ultimi allenamenti prima dell'esordio nel torneo con il colombiano Galan, l'italiano ha trovato Emma Navarro, con la quale giocherà il doppio misto agli US Open. I due si sono salutati in modo caloroso, poi hanno dato vita a un divertentissimo scambio di battute.

Sinner e Emma Navarro scherzano a Cincinnati

Protagonista assoluto a Cincinnati il numero 1 della classifica ATP che ha battezzato i campi nuovi allenandosi con Joao Fonseca, è stato protagonista di un sincero e affettuoso colloquio con Alcarazprima di regalare prodezze nell'allenamento con il sempre coriaceo Tommy Paul. Telecamere su di lui anche in occasione dell'allenamento del venerdì, un'oretta con il suo staff. Quando è entrato sul campo ha scoperto che dall'altra parte della rete c'era Emma Navarro, giocatrice americana con la quale ha dato vita già a uno scambio di battute a distanza.

Un ping pong che è continuato in modo sempre più divertente. Jannik vede Emma, la saluta con affetto. Lei gli dice che è pronta a fargli da sparring partner, Sinner cavallerescamente risponde: "No, sono io a fare il tuo sparring partner". E giù altri sorrisi.

Sinner si diverte e delizia anche giocando a pallone

In precedenza Sinner era stato anche protagonista di una divertente esibizione calcistica. Si sa che Jannik da bambino era un calciatore provetto e che al tempo stesso oggi mantiene quella passione. Da Cincinnati è stato mandato un messaggio diretto al Milan, la sua squadra del cuore, quando è stato pubblicato un video nel quale si vede l'italiano, al termine di un allenamento, dare prova delle sue abilità calcistiche. E il talento c'è anche con il pallone tra i piedi.