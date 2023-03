Sinner-Ruusuvuori oggi nei quarti del Miami Open: orario e dove vederla in diretta TV e streaming Jannik Sinner sfiderà Ruusuvuori nei quarti di finale del torneo 1000 di Miami. La partita inizierà alle ore 21 e si potrà seguire in diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner giocando un tennis spaziale ha spazzato via Andrey Rublev e si è qualificato per i quarti di finale del torneo 1000 di Miami. L'italiano per la terza volta consecutiva è tra i primi otto in Florida. Oggi da favorito affronterà Ruusuvuori, che a sorpresa è riuscito a issarsi per i quarti di finale. Sinner è in grande forma e vuole continuare a vincere. In caso di successo in semifinale venerdì affronterebbe secondo tabellone il vincente di Alcaraz-Fritz.

Un 2023 da favola fin qui per il tennista italiano che ha vinto 19 delle 23 partite giocate. Due finali ATP e la semifinale a Indian Wells, il primo 1000 della stagione, e ora alle porte c'è la possibilità di un'altra semifinale. Sinner ha superato tre turni e lo ha fatto senza perdere un set. Battuti Djere e Dimitrov prima di Rublev. Stasera Jannik scenderà in campo contro Emil Ruusuvuori e lo farà da favoritissimo. L'obiettivo è quello di raggiungere un'altra semifinale che darebbe ulteriore forza anche nella classifica ATP a Sinner, che nella Race del 2023 è già tra i primi cinque.

Miami Open, a che ora gioca Sinner oggi contro Ruusuvuori: orario e programma

La partita tra Sinner e Ruusuvuori: è in programma sul campo centrale del Miami Open, l'orario d'inizio è fissato per le ore 21. Il match potrebbe subire modifiche nell'orario, considerato che non sarà il primo a disputarsi in questa giornata. Prima scenderanno in campo Cirstea e Sabalenka, la favorita per il successo finale nel torneo femminile.

Dove vedere Sinner-Ruusuvuori in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Russuvuori in diretta TV? La partita degli ottavi di Miami si potrà seguire in TV su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Il match sarà visibile in chiaro solo in differita su Supertennis, giovedì 30 marzo. La diretta streaming di Sinner-Ruusuvuori sarà disponibile su Sky Go e su NOW. Telecronaca affidata a Paolo Bertolucci ed Elena Pero.

I precedenti tra Sinner e Ruusuvuori

Si sono già affrontati quattro volte Jannik Sinner e il finlandese Ruusuvuori. Il bilancio è tutto a favore dell'italiano che conduce 4-0 negli head to head. Curiosamente Sinner e Ruusuvuori si sfideranno per la terza volta a Miami. Nel 2021 Jannik si impose in due set, nel 2022 al tie-break del terzo. In mezzo il successo di Washington (poi Sinner vinse il torneo). L'ultimo confronto a Montecarlo.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone del Masters 1000 di Miami

Sinner affronterà oggi nei quarti Ruusuvuori ed è favoritissimo. Ma lo era anche lo scorso anno nei quarti contro Cerundolo. In caso di vittoria Jannik avrebbe in ogni caso un rivale di altissimo livello. Perché sfiderebbe uno tra Alcaraz e Fritz, che daranno vita a una delle partite più attese del torneo.