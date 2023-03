Sinner agli ottavi al Miami Open: i complimenti di Dimitrov e la top ten del ranking ATP, ora Rublev Jannik Sinner ha battuto Dimitrov nel terzo turno del Masters 1000 Miami e ora affronterà il russo Rublev. Il tennista italiano è già virtualmente il numero 10 della classifica.

A cura di Marco Beltrami

Sinner si è preso la rivincita su Dimitrov nel terzo turno del Miami Open. Il tennista italiano, 10a testa di serie del Masters 1000 americano, ha battuto in due set l'esperto giocatore bulgaro con il risultato di 6-3, 6-4. Il 32enne si è complimentato con il suo avversario al termine dell'incontro riconoscendone la maggiore freddezza in un match contraddistinto da alti e bassi. Una vittoria preziosa per Jannik che vola agli ottavi a Miami e si prepara a sfidare il russo Rublev nella giornata di martedì. L'Italia del tennis, in attesa del ritorno in campo di Sinner, fa il tifo per Sonego e Trevisan.

Quella contro Dimitrov non è stata una sfida semplice per Jannik Sinner che aveva perso nell'unico precedente nel Masters 1000 di Roma nel 2020. L'equilibrio nel primo set si è spezzato nel quinto game, quando il giocatore altoatesino ha piazzato il break decisivo per chiudere poi 6-3. Molto più altalenante il secondo parziale contraddistinto in apertura da una serie di break e controbreak, fino al 5-4 in suo favore quando è arrivato il punto decisivo. 6-4 e ottavi di finale per Sinner che al momento dei saluti ha ricevuto parole di complimenti da parte dell'avversario con tanto di calorosa stretta di mano e pacca sul petto.

Grazie a questo match vinto al Miami Open, dove ha raggiunto la finale nel 2021 perdendo contro Hurkacz e i quarti l'anno scorso (si ritirò contro Cerundolo a causa di un infortunio), Jannik protagonista di un'evidente trasformazione fisica negli ultimi mesi è diventato virtualmente il 10° giocatore al mondo, rientrando così nella top ten del ranking ATP. Ha vinto 14 delle ultime 16 partite Sinner, che già conosce il nome del prossimo avversario: giocherà infatti contro il russo Rublev, attualmente al numero 7 della classifica mondiale. I due si sono affrontati 4 volte con il bilancio in assoluta parità. Se dovesse andare avanti nella parte alta del tabellone, Sinner potrebbe sfidare Alcaraz nuovamente in semifinale.

Dopo il match contro Dimitrov, Sinner si è mostrato soddisfatto della sua prestazione commentata così: "È la prima volta che gioco di sera. Posso essere molto contento del mio gioco di risposta, soprattutto sulla seconda di servizio, quando ho cercato di essere molto aggressivo. È un giocatore così talentuoso e intelligente, quindi sono molto contento di come ho giocato oggi".

Sinner non è l'unico italiano ancora in gioco nel Masters 1000 di Miami. Questa sera scenderanno in campo Lorenzo Sonego, per il terzo turno contro Tiafoe e nel tabellone femminile Martina Trevisan che agli ottavi affronterà Ostapenko. L'Italia fa il tifo per loro, aspettando poi Jannik che tornerà in campo contro Rublev martedì in un match in orario ancora da definire.