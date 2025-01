video suggerito

Sinner-Popyrin all’Australian Open Opening Week, orario e dove vedere la partita in TV e streaming Jannik Sinner giocherà contro Alexei Popyrin la prima partita del suo 2025. L’incontro è di esibizione e si disputerà nella Opening Week a Melbourne martedì 7 gennaio alle ore 6 del mattino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner martedì 7 gennaio gioca contro Alexei Popyrin la prima partita del suo 2025. Questa però con il tennista australiano è una sfida di esibizione. Sinner ha deciso, correttamente e come fatto lo scorso anno, di non giocare tornei preparatori agli Australian Open, che vedrà il sorteggio giovedì 9 gennaio. Quest'incontro di esibizione si disputa nell'ambito della Opening Week che precede il primo Slam della stagione e si disputa a Melbourne. L'incontro non si potrà seguire in TV e inizierà alle 6 ora italiana.

Sinner-Popyrin, quando si gioca: orario e programma

La prima partita del 2025 di Jannik Sinner sarà di esibizione. In palio non ci sono punti né soldi. Si gioca per allenarsi e prepararsi al meglio agli Australian Open. Sinner scende in campo martedì 7 gennaio a Melbourne nella cosiddetta Opening Week contro l'australiano Popyrin e lo farà alle 16 ore locali, cioè le 6 del mattino italiane. L'incontro è uno dei tre in programma. Sinner dovrebbe tornare in campo poi venerdì 10 gennaio contro Tsitsipas.

Dove vedere Sinner Popyrin in TV e streaming

Al momento non dovrebbe essere possibile seguire in Italia in diretta TV l'incontro di esibizione tra Sinner e Popyrin, non è prevista nemmeno la diretta streaming. La sfida che vedrà protagonista il numero 1 della classifica ATP si potrebbe seguire in diretta streaming sul sito della manifestazione.

Leggi anche La reazione di Jannik Sinner quando vede il suo nome nel tunnel degli Australian Open: è una macchina

I precedenti tra Sinner e Popyrin

C'è un solo precedente tra Sinner e Popyrin, che conduce 1-0 negli head to head. Ebbene sì. Ma la sfida è datata 2021, era primavera e si giocò sulla terra rossa. L'australiano si impose in due set. Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta e il valore dei due giocatori è sensibilmente cambiato. Essendo un'esibizione il bilancio rimarrà in ogni caso a favore di Popyrin.